"Me sentía fatal" durante el debate, dice Biden en una entrevista televisada

"Estaba enfermo, me sentía fatal", dijo el presidente estadounidense Joe Biden, para justificar su pésimo debate contra Donald Trump, en una entrevista con la cadena ABC, según un primer fragmento difundido este viernes.

"Estuvimos intentando averiguar qué me pasaba. Me hicieron una prueba para ver si tenía o no alguna infección, ya sabes, un virus. No la tenía. Sólo tenía un resfriado muy fuerte", explicó.

bgs-aue/erl/dga

LA NACION