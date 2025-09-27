Medias Rojas avanzan a playoffs por primera vez desde 2021 con triple decisivo de Rafaela ante Tigres

BOSTON (AP) — Ceddanne Rafaela envió una línea profunda al jardín central y Romy González dudó en su recorrido entre primera y segunda. Se aseguró de que la pelota no fuera atrapada.

Los demás Medias Rojas de Boston no se molestaron en esperar.

Salieron del dugout para felicitar a González cuando se enfiló hacia el plato para anotar la carrera ganadora.

Rafaela conectó un triple contra la pared del jardín central para impulsar la carrera que puso fin al juego en la novena entrada y Boston superó el viernes 4-3 a los Tigres de Detroit.

Gracias a la victoria, Boston aseguró un boleto de postemporada, algo que no conseguía desde 2021.

Jugará la primera ronda al mejor de tres como visitante, ya sea en Nueva York, Toronto, Cleveland o Detroit.

“Lo más importante: estamos dentro”, dijo el manager de los Medias Rojas, Alex Cora, en su oficina, al otro lado del pasillo del vestuario donde sus jugadores se estaban empapando unos a otros con vino espumoso y cerveza. “Sólo celebramos esta noche y, ya sabes, veremos dónde estamos mañana”.

Los Medias Rojas revirtieron un déficit de 3-0 para colocarse dos juegos por delante de los Tigres y dos y medio encima de Houston en la carrera por los dos últimos boletos de comodín de la Liga Americana, con dos duelos por jugar.

Detroit, que ha perdido 12 de sus últimos 14 juegos, aún puede llegar a los playoffs e incluso ganar la División Central de la Liga Americana con ayuda de Cleveland.

Boston empató el juego en la octava entrada y luego Romy González conectó un sencillo al jardín central con un out en la novena. Rafaela, quien estuvo a punto de superar el Monstruo Verde en la séptima por aproximadamente un pie, encontró un lanzamiento con cuenta de 1-0 y estrelló la pelota contra la pared del jardín central.

Boston podría haber asegurado un lugar en los playoffs incluso con una derrota, si Houston también hubiera perdido. El as Garrett Crochet, quien se espera que inicie el Juego uno de la ronda de comodines, dijo que no había planes para que el equipo se quedara en el Fenway Park para celebrar si los Angelinos vencían a los Astros.

“No tenía la derrota en mente en absoluto. Estaba enfocado en hoy y en el encuentro que estábamos jugando”, dijo Crochet. “Estamos manejando la tarea en cuestión y controlando lo que podemos controlar”.

Los Medias Rojas han estado fuera de la postemporada durante tres temporadas consecutivas.

“No vinimos aquí para jugar sólo 162. Vinimos aquí para ganar la Serie Mundial”, dijo Cora a sus jugadores en el vestuario antes de descorchar la primera botella de vino espumoso. ”¡Vamos a hacerlo!”

Masataka Yoshida pegó tres hits para Boston. El cerrador Aroldis Chapman (5-3) lanzó la novena para llevarse la victoria.

Tommy Kahnle (1-5) consiguió solo un out en la parte baja de la novena.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 5-1. El dominicano Wenceel Pérez de 4-0.

El cubano Andy Ibáñez de 3-0 con una anotada. El boricua Javier Báez.

Por los Medias Rojas, el mexicano Jarren Durán de 4-1 con una empujada. Los venezolanos Wilyer Abreu de 3-0, Carlos Narváez de 3-1.