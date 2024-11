Mega Millions busca al ganador de tres millones de dólares de noviembre: ¿Dónde hizo su jugada?

Un jugador no identificado fue el ganador de US$3 millones por sus aciertos en el sorteo de Mega Millions del pasado 8 de noviembre. Las autoridades están alertando a la población que controlen sus boletos porque la persona no se presentó todavía y los plazos para efectuar el reclamo continúan corriendo.

El ganador no se conoce y los plazos avanzan

La tienda Cumberland Farms en Southington, Connecticut fue el local de la suerte para un jugador de MEGA Millions del sorteo del pasado 8 de noviembre. El local fue identificado, pero la identidad del jugador no se conoce porque no reclamó todavía su premio. Si bien cuenta con 180 días para realizarlo, The Sun informó que desde la administración del juego se instó a los jugadores a verificar sus números.

Según el informe de TS, los responsables de la lotería han confirmado que ningún ganador ha reclamado el premio del sorteo del 8 de noviembre. Aunque no es el premio mayor, la cantidad sigue siendo considerable: 3 millones de dólares por acertar 5 números y el Megaplier. El poseedor del boleto tiene 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio.

Aunque este plazo permanecerá sin cambios, las autoridades han anunciado una serie de modificaciones que afectarán el juego a partir de abril de 2025.

Los cambios que ya vienen en el Mega Millions

En un comunicado, se explicó que Mega Millions se someterá a una “mega” revisión para ser más grande y mejor que nunca. Cuando el juego renovado se lance, en abril de 2025, entre las mejoras que ya se detallaron, los jugadores podrán disfrutar de:

Mayor probabilidad de ganar el premio principal.

de ganar el premio principal. Pozos más grandes con mayor regularidad.

con mayor regularidad. Aumentos iniciales más elevados de los pozos.

más elevados de los pozos. Jackpots de crecimiento más rápido.

de crecimiento más rápido. Un multiplicador en cada jugada , que incrementará automáticamente las ganancias que no sean el premio mayor en 2X, 3X, 4X, 5X o 10X, hasta 10 millones de dólares por acertar las cinco bolas blancas.

, que incrementará automáticamente las ganancias que no sean el premio mayor en 2X, 3X, 4X, 5X o 10X, hasta 10 millones de dólares por acertar las cinco bolas blancas. Se anularán los premios compensatorios, para asegurar que cuando un jugador gane obtenga siempre más que el costo del boleto.

De los US$2 actuales los cambios llevarán el valor del juego a US$5 (LN) The Lotter

Aumentos en el precio del en el ticket de lotería

Si bien el anuncio ha sido muy bien recibido, ciertas personas han planteado reparos porque toda la restructuración implicará un aumento significativo en el valor del juego, que pasará de los 2 dólares actuales a US$5, cuando el nuevo juego se lance en abril próximo.

Las autoridades han confirmado que desde abril de 2025 los boletos costarán 5 dólares por jugada, pero han explicado para aquietar los ánimos que este ajuste es el segundo cambio en el precio “desde la venta del primer boleto hace más de 20 años y el primer cambio desde que se adoptó la matriz de juego actual en 2017″.

“Estamos creando un juego que tanto a nuestros jugadores actuales como a las personas nuevas en Mega Millions les encantará y se emocionarán por jugar. Esperamos más pozos de mil millones de dólares que nunca, lo que significa crear más multimillonarios y muchos más millonarios a medida que suben los pozos, además de que este juego continuará el importante legado de apoyar grandes causas en todos los lugares donde se juegue Mega Millions”, concluyó Joshua Johnston, Director Principal del Consorcio Mega Millions.

LA NACION