Megainversiones en IA no son una burbuja, sino la "nueva realidad", dice a AFP ejecutiva de OpenAI

Las impresionantes inversiones en infraestructura de inteligencia artificial no son una burbuja, sino que representan la "nueva realidad" actual para satisfacer la creciente demanda de los usuarios, afirmó el lunes Fidji Simo, número dos de la empresa OpenAI.

"Lo que observo es que se trata de una inversión masiva en la potencia de cálculo, en momentos que carecemos desesperadamente de ella para muchos usos que la gente quiere", declaró Simo a la AFP en su primera entrevista desde que asumió el 18 de agosto como Directora de Operaciones de las aplicaciones de OpenAI, incluido su modelo insignia ChatGPT.

"Desde esa perspectiva, realmente no veo esto como una burbuja. Lo veo como una nueva realidad, y creo que el mundo realmente va a cambiar y darse cuenta de que la potencia de cómputo es el recurso más estratégico", explicó.

