Melania Trump dice que tiene "canal abierto" con Putin por niños de Ucrania

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, dijo este viernes que ha estado en contacto con el presidente ruso, Vladimir Putin, por el destino de los niños ucranianos apropiados por Rusia en el marco de la guerra.

Melania, de 55 años, aseguró desde la Casa Blanca que ocho niños ucranianos se habían reencontrado con su familia en las últimas 24 horas gracias a las negociaciones entre su equipo y el de Putin.

"Putin y yo hemos mantenido una comunicación fluida sobre el bienestar de estos niños ucranianos que residen en Rusia, después de que su esposo Donald Trump le entregara al mandatario ruso una carta suya durante la cumbre bilateral que los dos presidentes mantuvieron en Alaska".

"Han pasado muchas cosas desde que el presidente Putin recibió mi carta el pasado mes de agosto. Respondió por escrito mostrando su disposición a colaborar directamente conmigo", declaró.

La exmodelo nacida en Eslovenia también dijo que ambas partes habían mantenido "reuniones y llamadas extraoficiales, todas ellas de buena fe".

"Ocho niños se han reunido con sus familias en las últimas 24 horas", y añadió que uno de ellos había sido desplazado por los combates y estaba regresando de Ucrania a Rusia.

