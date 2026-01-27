Melania Trump hace un "llamado a la unidad" tras muertes en Mineápolis

Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, hizo el martes un "llamado a la unidad" tras la muerte de dos manifestantes en Mineápolis durante protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La esposa del presidente, que está promocionando su documental, se refirió a las manifestaciones en Minesota durante una entrevista con el canal Fox News.

"Sé que mi marido, el presidente, tuvo ayer una excelente conversación telefónica con el gobernador (de Minesota) y el alcalde (de Mineápolis), y que están trabajando juntos para que todo transcurra en calma y sin disturbios".

Tras la muerte de dos activistas, Renee Good y Tom Pretti, en menos de tres semanas, Trump anunció que había hablado con el gobernador de Minesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, y prometió diálogo.

"Fue una llamada muy positiva y, en realidad, parece que estamos en la misma longitud de onda", dijo Trump en alusión al gobernador, en su red Truth Social.

Durante su entrevista con Fox News, la primera dama afirmó estar "en contra de la violencia" y llamó a protestar pacíficamente.

"Hago un llamado a la unidad", añadió la exmodelo de origen esloveno frente a un cartel del documental "Melania".

La cinta sigue a la esposa del presidente republicano durante las tres semanas previas a su segunda investidura en la Casa Blanca, en enero de 2025.

El documental se estrenará el miércoles en Washington y en salas de cine el viernes.

Ya se había realizado una primera proyección el pasado sábado, pocas horas después de la muerte de Pretti, de 37 años, en Mineápolis.

El enfermero fue abatido a balazos por agentes de la Patrulla Fronteriza. Pretti llevaba un arma oculta, para la cual tenía licencia.

"No puedes tener armas" en una manifestación, dijo Trump. "Es un incidente desafortunado", añadió.

El estreno del documental sobre la primera dama se produce tras un acercamiento notable durante el último año entre el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el presidente estadounidense.

Según el Wall Street Journal, Melania Trump recibirá más del 70% de los US$40 millones que Amazon desembolsó para financiar la película, una suma mucho más elevada que la oferta de US$14 millones hecha por Disney.