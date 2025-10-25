Melissa se convierte en huracán en el Caribe y se encamina a Jamaica

La tormenta tropical Melissa que azota el Caribe se convirtió en huracán el sábado, con una intensificación rápida esperada durante el fin de semana a medida que sigue un curso lento hacia la isla caribeña de Jamaica, informaron meteorólogos.

"Melissa se ha convertido en huracán con vientos sostenidos que alcanzan los 120 km/h", informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos en la red social X.

Advirtió que la tormenta puede "intensificarse rápidamente" y transformarse en un "huracán mayor" el domingo.

La tormenta ya ha causado la muerte de tres personas en Haití, según las autoridades locales, y se dirige hacia Jamaica, para luego volver al norte y enfilar hacia Cuba.

El CNH prevé fuertes vientos y lluvias torrenciales que podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra "catastróficos y potencialmente mortales" en Jamaica, Haití y República Dominicana.

Los residentes del suroeste de Haití deben "iniciar de inmediato los preparativos necesarios para proteger sus vidas y propiedades", advirtió el CNH.

Agregó que la tormenta podría causar "daños significativos a la infraestructura y potencialmente aislar a las comunidades durante un período prolongado".

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, instó el viernes a los residentes de las zonas propensas a inundaciones a prestar atención a las advertencias y prepararse para una evacuación.

Las lluvias de Melissa ya han inundado varias carreteras en la capital jamaiquina, Kingston, según imágenes difundidas por los medios locales.

En Jamaica se esperaban condiciones de tormenta tropical para la noche del sábado, con condiciones de huracán esperadas para el domingo o lunes.

En tanto, Haití podría experimentar condiciones de huracán para el sábado por la noche, dijo el NHC.

Los residentes en el suroeste de Haití deberían comenzar "inmediatamente los preparativos para proteger las vidas y propiedades", agregó el NHC, señalando grandes probabilidades de que la tormenta cause "un extenso daño estructural y el potencial aislamiento prolongado de comunidades".

Melissa podría azotar a Jamaica y Haití durante varios días antes de dirigirse hacia el norte y amenazar el este de Cuba.

Se trata de la decimotercera tormenta tropical de la temporada en el Atlántico, que se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre.

El último gran huracán que azotó Jamaica fue Beryl, a principios de julio de 2024, que trajo lluvias y fuertes vientos a Jamaica mientras pasaba frente a la costa sur de la isla y causó la muerte de al menos cuatro personas.

bur-ph/sst/dg/atm/val