Mellizos frenan racha de diez victorias de Guardianes y evitan empate por liderato de la AL Central
MINNEAPOLIS (AP) — Brooks Lee conectó un jonrón de dos carreras en la sexta entrada, el bateador emergente Royce Lewis logró un cuadrangular de tres carreras en la séptima y los Mellizos de Minnesota vencieron el domingo 6-2 a los Guardianes para poner fin a la racha de diez victorias consecutivas de Cleveland.
Los Guardianes perdieron por cuarta vez en 20 juegos y desaprovecharon la oportunidad de igualar a Detroit en la División Central de la Liga Americana después de que los Bravos completaran una barrida sobre los Tigres con una victoria de 6-2. Cleveland recibirá a Detroit para tres juegos a partir del martes.
Minnesota, que nunca lideró y fue superado 20-2 al perder los primeros tres juegos de la serie, tomó una ventaja de 3-2 cuando Lee recibió al relevista Matt Festa (5-4) con su 16º jonrón.
Tim Herrin salió después de permitir sencillos con dos outs a Kody Clemens y Austin Martin en la séptima, y Lewis recibió a Hunter Gaddis con su 13º jonrón para una ventaja de cuatro carreras.
Woods Richardson permitió dos carreras en tres hits en una apertura de cinco entradas. Kody Funderburk (4-1) lanzó una sexta entrada sin permitir carreras para llevarse la victoria.
Cleveland (84-72) ganó nueve de 13 juegos contra Minnesota (67-89) esta temporada.
Por los Guardianes, el dominicano José Ramírez de 4-1. El venezolano Brayan Rocchio de 3-1.
Por los Mellizos, el venezolano Jhonny Pereda de 4-2.
