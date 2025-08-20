Mendoza y sus Mets ganan primer duelo de mánagers venezolanos en Grandes Ligas

Bajo la dirección de Carlos Mendoza, los Mets de Nueva York vencieron este martes 8x1 a los Nacionales de Washington que dirige Miguel Cairo en el primer enfrentamiento entre dos mánagers nacidos en Venezuela en las Grandes Ligas.

Mendoza, al frente de los Mets desde el principio de la temporada 2024, y Cairo, mánager interino de Washington desde julio, están entre los cuatro únicos venezolanos que han dirigido en la competición, junto con Oswaldo Guillén y Alfredo Pedrique, también interino.

Antes del arranque de esta serie en Washington, Mendoza y Cairo se encontraron para intercambiar alineaciones y darse un abrazo frente a los fotógrafos, en una imagen para el recuerdo del béisbol venezolano.

"Es un privilegio", afirmó Mendoza. "Me siento honrado por ello. Es algo muy importante en nuestra casa".

"Para nosotros, es realmente emocionante. Estoy muy orgulloso de estar aquí", dijo Cairo. "No hay demasiados entrenadores y mánagers latinos. Hoy es un gran día para él y para mí".

El triunfo se decantó pronto del lado visitante con una explosión de cinco carreras en la tercera entrada en el Nationals Park.

El estadounidense Mark Vientos conectó un jonrón de dos carreras y su compatriota Jeff McNeil bateó un doble que permitió que Brandon Nimmo y el dominicano Juan Soto pasaran por la registradora.

Soto, la estrella neoyorquina, dejó su sello después con un cuadrangular de 125 metros en el séptimo inning.

El abridor de los Mets, David Peterson, mantuvo a raya a los locales en ocho entradas desde la lomita en las que permitió una carrera y ponchó a 10 rivales.

Los Mets de Mendoza, antiguo entrenador de banca de los Yankees de Nueva York, encadenan tres victorias seguidas con las que comienzan a levantar cabeza tras su profundo bache.

Entre el 28 de julio y el 15 de agosto la novena de Queens, que aspira a pelear por el título, encajó 14 derrotas en 16 partidos.

Los Nacionales, de su parte, tienen un balance de 13 victorias y 22 derrotas desde el nombramiento de Cairo en lugar del cesado Dave Martínez.

Cairo, de 51 años, ya había dirigido de forma interina a los Medias Blancas de Chicago en 2022 cuando Tony La Russa dejó el banco por problemas de salud.

Como jugador militó en nueve equipos durante sus 17 años de carrera en Las Mayores.

En otros resultados del martes, los Cerveceros de Milwaukee tropezaron por segunda vez en los últimos tres partidos al caer 6x4 ante los Cachorros de Chicago, impulsados por un jonrón de tres carreras del puertorriqueño Willi Castro.

Antes de su derrota del domingo ante los Filis, los Cerveceros encadenaban 14 victorias al hilo, la mayor racha ganadora de su historia.