Mensajes antifascistas inscritos en las balas del presunto asesino de Kirk

La munición que dejó atrás el presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk contenía inscripciones como "¡Hey, fascista, atrápala!" y otros lemas antifascistas, anunció este viernes el gobernador de Utah, donde se produjo el atentado y fue detenido el joven.

Tyler Robinson, un joven del mismo estado de Utah, se había referido en plataformas sociales a Kirk como alguien "lleno de odio". El joven recogió el arma de un "lugar seguro" antes de pasar a la acción, añadió el gobernador Spencer Cox.

En otra de las balas se podía leer "bella ciao" y en una tercera 'si estás leyendo esto eres gay'", explicó Cox.

El sospechoso, que se entregó a las fuerzas del orden tras ser convencido por un miembro de su familia, apenas 33 horas tras la tragedia, estaba siendo interrogado, según el gobernador y el director del FBI, Kash Patel, presente en la rueda de prensa.

Por el momento no se puede aventurar si el presunto atacante tiene problemas de salud mental, precisó el gobernador.

bur-jz/nn