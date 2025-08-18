Merz insta a alto el fuego antes de eventual cumbre tripartita entre Ucrania, Rusia y EE.UU.

El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió el lunes un alto al fuego en Ucrania antes de una eventual cumbre tripartita entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, contradiciendo el llamado del presidente Donald Trump a priorizar un acuerdo de paz con Rusia.

"No puedo imaginar que la próxima reunión ocurra sin un alto al fuego, así que trabajemos en eso y tratemos de ejercer presión sobre Rusia", dijo Merz en una reunión ampliada en la Casa Blanca con líderes europeos, Trump y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"No creo que se necesite un cese el fuego", dijo más temprano Trump, sentado junto al presidente ucraniano en un encuentro bilateral.