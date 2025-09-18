Messi alcanza un acuerdo con el Inter Miami para renovar el contrato

El Inter Miami y Lionel Messi acordaron renovar el contrato del astro argentino, lo que garantizaría que siga en activo durante la disputa del Mundial de 2026, según indicó a AFP una fuente cercana al club.

La renovación podría ser por varios años y significaría que el vigente campeón del mundo y ex estrella del Barça terminará su carrera en la liga estadounidense MLS.

Ya se pusieron en marcha los preparativos para el anuncio oficial, que se producirá dentro de las próximas dos semanas, indicó esta fuente a AFP la noche del miércoles.

Messi, de 38 años, había dado los primeros indicios de la posible extensión de su contrato en una entrevista posterior al encuentro del mes de septiembre por la eliminatoria mundialista ante Venezuela.

“Nueve meses pasan muy rápido y al mismo tiempo es un montón”, dijo Messi al referirse a su futuro y una posible participación en la Copa del Mundo, que Estados Unidos va a coorganizar.

“Terminamos la temporada a fin de año y luego me toca hacer una pretemporada, veremos cómo me voy sintiendo, espero hacer una buena pretemporada”, añadió Messi, campeón del mundo con Argentina en Catar-2022.

Con ocho partidos por disputar, el Inter Miami se ubica en la sexta posición de la Conferencia Este con 49 puntos y está en plena lucha por el Supporters' Shield, el reconocimiento al mejor equipo de la temporada regular.

Messi ha consolidado su candidatura para revalidar el premio al Jugador Más Valioso de la MLS con 20 goles en 21 partidos, convirtiéndose en apenas el quinto jugador en anotar 20 goles en temporadas consecutivas.

La temporada 2025 para el Inter Miami deja hasta ahora una primera participación en semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf, una brillante participación en el Mundial de Clubes donde se ubicaron entre los 16 mejores y una final de Leagues Cup.

- Nuevo estadio -

De cara a la temporada 2026, Inter Miami abrirá las puertas del "Miami Freedom Park", su nuevo estadio con capacidad para 25.000 espectadores.

Messi lleva varios meses enfrascado en la negociación de la prolongación de su actual contrato, que expira en diciembre.

Durante el verano boreal se reportó que la adinerada liga saudita estaba lanzando un nuevo intento por seducirlo.

El capitán albiceleste aterrizó en el fútbol estadounidense a mediados de 2023 tras dar por concluida su legendaria carrera en el Barcelona y su breve y agridulce paso por el Paris Saint-Germain.

En la llamada capital latina de Estados Unidos, el argentino apenas ha agrandado su palmarés de títulos, el más exuberante de la historia del fútbol, pero disfruta de un estilo de vida mucho más apacible alejado de la élite del balompié de clubes.

Aunque es la mayor celebridad deportiva de Miami, Messi es visto frecuentemente en restaurantes, apoyando a sus hijos en las categorías inferiores del Inter o acudiendo a conciertos como el del grupo Coldplay en julio.

Un año atrás, el ganador de ocho Balones de Oro había anticipado su intención de retirarse en Miami, donde ha estado arropado desde el principio por antiguos excompañeros del Barcelona como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

Al equipo se sumó este julio su compatriota Rodrigo de Paul, uno de sus compañeros más cercanos en la Albiceleste.

