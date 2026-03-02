Messi anota doblete en espectacular remontada de Inter Miami en Orlando

El Inter Miami conquistó su primera victoria de la temporada al imponerse 4-2 sobre Orlando City SC este domingo en un vibrante encuentro disputado en el Inter&Co Stadium, en Orlando, con un doblete del astro Lionel Messi.

Javier Mascherano realizó un ajuste temprano en el segundo tiempo al ingresar al joven Mateo Silvetti en lugar del defensor Noah Allen, una variante táctica que buscó mayor profundidad ofensiva.

Maximiliano Falcón asumió el liderazgo de una línea de tres defensores, con Facundo Mura proyectándose por la derecha y el brasileño Micael manejando la salida por el sector izquierdo.

El partido tuvo un comienzo complicado para Miami, que sufrió dos errores defensivos que terminaron en goles del conjunto rival en sus primeros remates al arco.

El alemán Marco Pasalic abrió el marcador al minuto 18 tras un servicio del colombiano Iván Angulo, mientras que el argentino Martín Ojeda culminó una pared dentro del área para vencer al arquero Dayne St. Clair.

Hasta ese momento, el rendimiento defensivo de Miami era irregular, con cinco goles recibidos en poco más de un partido disputado en el torneo.

- Las Garzas se pellizcan -

Silvetti, quien llegaba con un esguince de tobillo y sin posibilidad de completar los 90 minutos, sorprendió con un potente remate desde fuera del área al minuto 48 y encendió la ilusión de la remontada.

El Inter Miami comenzó a controlar la posesión y a imponer el ritmo del juego, aunque seguía mostrando espacios en defensa.

La apuesta de Mascherano dio resultado cuando Messi aprovechó un rebote y, con un disparo de zurda al minuto 57, igualó el marcador.

En la celebración, Messi señaló el palco del estadio donde se encontraba Sergio Reguilón, lateral izquierdo que se recupera de una lesión en la rodilla derecha.

La jugada destacada de la noche llegó con el venezolano Telasco Segovia, quien, tras un esfuerzo ofensivo de Germán Berterame por el costado izquierdo, sacó un remate preciso pegado al poste para desatar la euforia entre los cerca de 300 aficionados de Inter Miami que viajaron al partido.

Al minuto 90, Messi completó el doblete con un tiro libre que contó con la colaboración del arquero Maxime Crépeau.

Con este resultado, Messi alcanzó 79 goles en 90 partidos con el equipo del sur de Florida.

Inter Miami sumó sus primeros tres puntos del torneo y se ubica en el séptimo lugar de la Conferencia Este, liderada por New York Red Bulls como el único equipo con dos victorias en sus primeros compromisos.