Messi apunta a la Bota de Oro y a un inédito MVP en última jornada de MLS

La liga norteamericana (MLS) cierra este sábado su temporada regular con una intensa pugna por mejorar posiciones para los playoffs y Lionel Messi aspirando al doblete en los grandes reconocimientos individuales: la Bota de Oro y el premio MVP.

El astro argentino, de 38 años, ya fue elegido el Jugador Más Valioso (MVP) de la pasada campaña, la primera que disputó de forma completa con el uniforme del Inter Miami.

En este curso puede erigirse como el primer futbolista que revalida el galardón en las tres décadas de vida de la MLS y también en el segundo en poseer dos MVP en su vitrina, acompañando al serbio Preki (1997 y 2003).

"No hay ningún tipo de dudas" de que Messi es el MVP, dijo su entrenador, Javier Mascherano, en su conferencia de prensa del viernes. "Incluso dando la ventaja de haber jugado bastante menos partidos que el resto".

"Podríamos medir a Leo solamente con los datos, y es el mejor, pero va más allá de eso", apuntó. "Es lo que refleja en la cancha, la importancia que tiene dentro del equipo y, sobre todo, lo que hace disfrutar a todos los que tiene la posibilidad de verlo".

La Bota de Oro al máximo goleador de la liga norteamericana sí sería una novedad en el incomparable palmarés del capitán albiceleste, ganador en su carrera de un récord de ocho Balones de Oro.

Antes de la jornada final del sábado, Messi encabeza la lista de artilleros con un excepcional registro de 26 goles en 27 partidos, superando en dos dianas al gabonés Denis Bouanga (Los Angeles FC) y en tres al inglés Sam Surridge (Nashville).

El argentino lidera la carrera a pesar de que ha disputado tres y seis jornadas menos que Bouanga y Surridge, respectivamente.

"Si podemos ayudar a Leo a ganar la Bota de Oro, sería fantástico", anticipó Mascherano. "Intentaremos hacer todo lo posible para ayudarlo".

Liderato del Oeste en juego

Además del apoyo a su capitán, el Inter Miami tiene otro claro objetivo en su visita del sábado al Nashville de Sam Surridge.

Los pupilos de Mascherano, que ocupan la tercera posición de la Conferencia Este, tienen la posibilidad de subir un escalón siempre que el FC Cincinnati tropiece frente al CF Montreal.

Cincinnati tiene 62 puntos, los mismos que el Inter pero con la ventaja del desempate, y ninguno de ellos puede ya alcanzar al líder, Philadelphia Union, que cuenta con 66 unidades.

La clasificación de la temporada regular dictamina la localía para las eliminatorias de playoffs, que se ponen en marcha el 24 de octubre, y Mascherano avanzó que contará tanto con Messi como con Rodrigo De Paul sin limitaciones pese a que ambos jugaron el amistoso del martes de Argentina ante Puerto Rico.

Nashville, de su lado, se sitúa en la sexta posición del Este con 54 puntos y también puede escalar dependiendo de los resultados de New York City y Charlotte, quinto y cuarto clasificado, ambos con 56 unidades.

En el Oeste, el primer lugar de la conferencia estará en juego en la fecha final del sábado, conocida como el "Decision Day".

Al Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller, líder provisional con 63 puntos, le servirá con puntuar frente al FC Dallas para terminar al frente de la tabla.

Su única amenaza es el San Diego FC (60 puntos) del mexicano Hirving "Chucky" Lozano", que visitará al Portland Timbers con la ilusión de un liderato que redondearía una histórica temporada de debut en la MLS.

