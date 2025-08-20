Messi es baja para el duelo del Inter Miami en cuartos de Leagues Cup

El astro argentino Lionel Messi será el gran ausente del duelo que el Inter Miami sostendrá este miércoles con Tigres de México por los cuartos de final de la Leagues Cup, según la alineación divulgada por el club floridano.

La presencia de la máxima joya del cuadro estadounidense en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, era una incógnita a raíz de los problemas musculares que el 10 arrastra desde principios de mes.

El atacante, de 38 años, reapareció el sábado en la liga norteamericana (MLS) pero pareció resentirse de sus molestias y a principio de semana se ejercitó al margen de sus compañeros.

Su entrenador, Javier Mascherano, aseguró el martes que su comparecencia en la eliminatoria a partido único dependería de las sensaciones que la estrella tuviera previo al pitazo inicial (20:00 de Miami, 00:00 GMT del jueves).

La baja del campeón mundial argentino es vital para los intereses del Inter, la franquicia copropiedad de David Beckham, luego de que cayera en semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf y en octavos del Mundial de Clubes.

La Leagues Cup, torneo conjunto de la liga mexicana y la MLS, es su única chance de alzar un torneo internacional en 2025.

El trofeo inauguró el palmarés histórico del Inter en 2023, en la primera competencia que Messi disputó con el uniforme rosa.