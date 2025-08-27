Messi reaparece con Inter Miami para las semifinales de Leagues Cup

El astro argentino Lionel Messi y el lateral izquierdo español Jordi Alba reaparecerán este miércoles en el once inicialista del Inter Miami para enfrentar al Orlando City en la primera semifinal de la Leagues Cup en el estadio Chase.

Messi vuelve a la alineación del director técnico argentino Javier Mascherano luego de las molestias musculares que padeció desde el partido contra el Necaxa de México por la Leagues Cup.

Por su lado, Alba se recuperó de un golpe en la rodilla que sufrió la semana anterior al inicio del segundo tiempo del partido contra Tigres en los cuartos de final de la Leagues Cup, que también le impidió jugar el pasado fin de semana.

El martes, tanto Messi como Alba participaron en toda la sesión de entrenamiento del Inter para el partido contra Orlando, que comenzará a las 20:30 locales (00:30 GMT del jueves).

A sus 38 años de edad, Messi vuelve al once inicial del Inter Miami luego de ausentarse en los tres partidos más recientes: dos en la Leagues Cup (contra Pumas y Tigres) y uno de la MLS (ante DC United).

En el mes en curso, la escuadra floridana ha afrontado seis partidos, pero Messi solo ha jugado 56 minutos: 11 contra Necaxa por la Leagues Cup y 45 en la MLS ante LA Galaxy en su más reciente aparición, el 16 de agosto.

Con Messi ante Orlando City, las Garzas se juegan en la Leagues Cup la última oportunidad de ganar un título internacional luego de ser eliminadas en semifinales de final de la Copa de Campeones de la Concacaf y en octavos de final del Mundial de Clubes.

Desde su incorporación al Inter Miami en el verano boreal de 2023, Messi ha ganado dos títulos: la Leagues Cup de ese año y el Supporters' Shield de la MLS en 2024.