Messi renueva con el Inter Miami
La liga norteamericana de fútbol (MLS) anunció este jueves la renovación de Lionel Messi con el Inte
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La liga norteamericana de fútbol (MLS) anunció este jueves la renovación de Lionel Messi con el Inter Miami, lo que garantiza que el astro argentino esté en activo durante la Copa del Mundo del año que viene.
"Leo Messi seguirá siendo jugador de MLS con el Inter Miami", escribió la cuenta oficial de la competición en la red social X, sin ofrecer más detalles.
El contrato actual de Messi, de 38 años, con el Inter finaliza el próximo diciembre y será renovado hasta finales de la temporada 2028, sin opción de extensión, dijo a la AFP este jueves una fuente cercana a las negociaciones.
gbv-raa/ag
LA NACION
Otras noticias de Lionel Messi
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Venezolanos con TPS: para quiénes aplica la regla de autorización de empleo hasta octubre 2026 en EE.UU.
- 2
Venden en US$15 millones la casa en Nueva York que perteneció al empresario que descubrió a Los Ramones
- 3
Desde Los Ángeles: el pedido de Karen Bass ante el aumento de detenciones migratorias de ciudadanos
- 4
Adiós Seattle, hola Miami: Jeff Bezos se mudó tras vender en 63 millones de dólares su mansión