Messi se une al entrenamiento de la Argentina para amistoso ante Puerto Rico

El astro Lionel Messi se unió este domingo al entrenamiento de la selección de Argentina en Miami con miras al amistoso del martes ante Puerto Rico, un día después de disputar un partido de la liga norteamericana con su club, el Inter Miami.

La estrella argentina formó parte del entrenamiento de los campeones del mundo, ya clasificados al Mundial de Norteamérica 2026, en la sede del Inter en Florida, según fotografías divulgadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La presencia del Diez, de 38 años, era una incógnita después de que el seleccionador Lionel Scaloni lo dejara fuera de la convocatoria para el partido preparatorio para la Copa del Mundo del viernes en Miami, donde los albicelestes derrotaron 1-0 a Venezuela.

Scaloni justificó la ausencia de su máxima estrella en una "decisión" suya para darles rodaje a los atacantes Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La baja de última hora, tras haberse entrenado algunos días de la semana pasada con la Albiceleste en Estados Unidos, permitió que Messi llegara descansado al partido pendiente de la MLS del sábado, en que Inter Miami goleó 4-0 a Atlanta United.

La Pulga tuvo una actuación superlativa, con dos goles, uno de ellos de gran factura, y una asistencia.

Con la victoria, Las Garzas se situaron en la tercera posición de la Conferencia Este a falta de una jornada para el fin de la temporada regular. El Inter ya tiene asegurado el pase a playoffs.

Al término del juego, el entrenador del club floridano, el argentino Javier Mascherano, se abstuvo de dar detalles sobre la reincorporación del capitán a la selección.

Argentina enfrentará a Puerto Rico en el Chase Stadium, la casa del Inter en Fort Lauderdale, Florida.

El partido cambió de sede y fecha, ya que originalmente se iba a jugar el lunes en el Soldier Field de Chicago.

Sin embargo, fue trasladado en medio de las protestas que vive esa ciudad del norte de Estados Unidos contra las redadas migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump.

Para el duelo amistoso, el último de la fecha FIFA de octubre, la Albiceleste perdió por lesión al mediocampista Enzo Fernández y al atacante Franco Mastantuono.

