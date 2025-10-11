Messi será titular con el Inter Miami tras ausentarse en amistoso con Argentina

Lionel Messi será titular este sábado en el partido clave de la MLS en el que Inter Miami recibirá al Atlanta United, un día después de que el astro argentino se ausentara del amistoso en que la Albiceleste venció 1-0 a Venezuela en Estados Unidos.

La presencia del 10, de 38 años, era una incógnita para el equipo que dirige Javier Mascherano, que se relamía con poder contar con su mayor figura en el cotejo correspondiente a la penúltima jornada de la liga norteamericana (MLS).

El seleccionador de los campeones del mundo, Lionel Scaloni, dejó a Messi fuera del encuentro ante la Vinotinto minutos antes del pitazo inicial en el choque que se disputó el viernes en Miami.

Scaloni se limitó a decir que él tomó la decisión de marginar al ocho veces ganador del Balón de Oro para darle rodaje a Julián Álvarez y Lautaro Martínez en la ofensiva.

El ex del FC Barcelona vio junto a su familia el encuentro de su seleccionado en uno de los palcos del Hard Rock Stadium.

La presencia de Messi en la cancha este sábado había sido motivo de incertidumbre durante toda la semana, en la que entrenó con Argentina con miras a los amistosos contra Venezuela y Puerto Rico, al que enfrentarán el martes en Miami.

No se descartaba que fuera liberado para disputar este choque clave para posicionar a su club en los playoffs de la MLS.

El astro bajó del autobús junto a sus compañeros a eso de las seis de la tarde hora local, confirmando su presencia en la convocatoria del duelo pendiente entre Inter Miami y Atlanta United, que se disputará en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale.

La pugna en la casa de Las Garzas no tiene impacto alguno en cuanto a la lucha por el Supporters' Shield, el título entregado al mejor equipo de la temporada regular, que ya se aseguró Philadelphia Union.

Pero puede ayudar a fortalecer la buena campaña del argentino, que ha anotado 24 goles en 26 juegos y encabeza la tabla de artilleros de la liga norteamericana junto al franco-gabonés Denis Bouanga, de Los Angeles FC.

Se desconoce si Messi se unirá luego a su selección para la contienda preparatoria ante Puerto Rico con miras al Mundial de 2026.

