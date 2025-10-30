Meta cae más de 11% en la apertura de Wall Street por malos resultados trimestrales
Las acciones de Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, caían más de un 11% el jueves en los primeros intercambios de la Bolsa de Nueva York, el día después de anunciar un desplome de sus...
Las acciones de Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, caían más de un 11% el jueves en los primeros intercambios de la Bolsa de Nueva York, el día después de anunciar un desplome de sus ganancias en el tercer trimestre del año.
La caída en las acciones de Meta supone una pérdida de más de US$200.000 millones de capitalización bursátil.
La incertidumbre sobre las tecnológicas afectó la apertura del resto del parqué neoyorquino, a pesar del optimismo sobre un acuerdo comercial entre Washington y Pekín.
En las primeras operaciones, el Dow Jones perdía un 0,45%, el índice Nasdaq retrocedía un 0,69% y el índice ampliado S&P 500 cedía un 0,51%.
