Meta se dispara y Microsoft se hunde en Wall Street tras publicación de resultados

La acción de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) se disparó el jueves en la Bolsa de Nueva York, al día siguiente de la publicación de resultados trimestrales superiores a lo esperado, mientras que la de Microsoft se hundió, luego de que su desempeño no convenciera al mercado.

Hacia las 14:40 GMT, la acción de Meta subía un 8,06% hasta US$727,08, lo que supone un aumento de más de 150.000 millones de dólares en capitalización bursátil.

En cambio, el título de Microsoft se desplomaba un 9,90% hasta US$433,95, lo que representa una pérdida de alrededor de 50.000 millones de dólares de valoración.