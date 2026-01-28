Meta y Microsoft obtienen mejores resultados de lo previsto en 4T de 2025

Meta y Microsoft informaron el miércoles de resultados trimestrales mejores que los esperados por el mercado, ya que los ingresos crecieron junto con las inversiones en inteligencia artificial.

La empresa matriz de Facebook e Instagram obtuvo un beneficio neto de US$22.800 millones sobre unos ingresos de casi US$60.000 millones en el trimestre que acaba de terminar.

Microsoft aumentó en el mismo período un 60% sus ingresos respecto al último trimestre de 2024, gracias al incremento del gasto en inteligencia artificial. La empresa registró una ganancia neta de US$38.500 millones sobre una facturación de US$81.300 millones.