Mexicano Obed Vargas anota doblete y Seattle extiende serie ante Minnesota en los playoffs de MLS

Seattle Sounders se impuso 4-2 sobre Minnesota United este lunes e igualó la serie de la primera ronda de los playoffs de la Major League Soccer (MLS) en un encuentro en el que el mexicano Obed Vargas anotó su primer doblete en postemporada.

Los Sounders habían dejado gratas sensaciones en un primer partido en el que lograron mantener el arco en cero pero finalmente cayeron en penales (3-2) en casa de los Loons.

"El entrenador sabe sacar lo mejor de nosotros", dijo Obed Vargas a Apple TV. "Él quería más de nosotros y lo logró con la mentalidad correcta".

"Si anotamos temprano los obligamos a salir un poco, esa es la clave, son un muy buen equipo defensivamente".

Una ventaja de tres goles en 41 minutos parecía ser suficiente hasta que Minnesota anotó en un par de ocasiones por medio de Nectarios Triantis (45+1’) y Robin Lod (45+5’) en el tiempo agregado de la primera parte.

El hondureño Joseph Rosales estuvo cerca de anotar el gol del empate pero su remate desde el borde del área salió apenas desviado.

Vargas, de 20 años, abrió el marcador a ocho minutos de iniciado el partido con un remate de pierna izquierda desde el borde del área, Jordan Morris (21’) y Danny Musovski (41’) completaron un prometedor inicio.

Con el partido en un ida y vuelta constante, Paul Rothrock ganó una pelota por la izquierda y metió servicio para Vargas quien definió de primera intención y con desvío incluido decretó el 4-2 definitivo al minuto 86.

Esta joven sensación de la liga estadounidense busca cerrar un año memorable con el título de MLS después de disputar el Mundial de Clubes de FIFA y el Mundial Sub-20 con México.

Para eso, Seattle deberá imponerse sobre Minnesota el próximo sábado en un partido que tendrá como sede el Alianz Field (Minnesota) y que en caso de empate en tiempo reglamentario se definirá desde el punto penal.

En juego está un boleto a las semifinales de conferencia, el rival saldrá de la serie entre el San Diego FC del mexicano Chucky Lozano y los Portland Timbers de Phil Neville, que se definirá el domingo 9 de noviembre.

