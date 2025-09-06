México enfrenta a Japón en partido de valor especial para Javier Aguirre

Javier Aguirre, director técnico de México, espera tener el sábado contra Japón un partido muy útil para la preparación de su equipo para el Mundial 2026, y además significativo por haber sido entrenador del combinado nipón.

"Japón fue el primer equipo que calificó al Mundial, aparte de los tres anfitriones, entonces tiene un valor añadido", dijo Aguirre el viernes en conferencia de prensa previa al partido que se jugará en el Coliseo de Oakland, California.

"El 80 o 90% de sus futbolistas juega en ligas europeas, por lo tanto estamos hablando de un equipo muy competitivo", subrayó el 'Vasco' Aguirre.

Wataru Endo, mediocampista del Liverpool, y Takefusa Kubo, extremo de la Real Sociedad, figuran en la nómina de Japón para este partido contra México, que comenzará a las 18:30 locales (01:30 GMT del domingo).

El martes, el Tri tendrá otro partido de preparación contra otro rival asiático, Corea del Sur, en el estadio Geodis Park, de Nashville, Tennessee, a partir de las 20:00 locales (01:00 GMT del miércoles).

"Japón es el lugar 17 del mundo, nosotros somos el 13. Corea es el 23", resaltó Aguirre.

En su regreso al mando de la selección mexicana, en el verano de 2024, Aguirre solicitó a la Federación Mexicana de Fútbol "enfrentarme a todo tipo de selecciones del mundo: Conmebol, Europa, Asia, África, y en eso estamos".

"Estos dos partidos nos van a servir mucho para enfrentar a otro tipo de rivales diferentes a los de Concacaf, porque a veces nos encerramos en una burbuja", confió Aguirre.

El partido del sábado marcará un reencuentro de Aguirre con la selección japonesa, a la que dirigió entre julio de 2014 y enero de 2015.

"Cuando yo llegué a Japón me dijeron que me habían contratado porque veían similitudes en ambos conjuntos, incluso hasta físicas, y que por eso les había gustado mi trabajo en (Sudáfrica) 2010", recordó Aguirre en la conferencia.

El entrenador mexicano fue destituido del equipo asiático en febrero de 2015 debido a que estuvo bajo un proceso de investigación por el amaño de un partido cuando dirigía al Zaragoza de España.

"Para mí va a ser un partido especialmente muy emocional porque dejé buena gente en Japón y lo pasé bien", remató el entrenador mexicano.

