México pierde ante EE.UU. y está en problemas en el Clásico Mundial

A pesar de dos jonrones de Jarren Durán, México cayó la noche del lunes 5 a 3 frente a Estados Unidos en Houston en otro emocionante episodio de esta rivalidad en el Clásico Mundial de béisbol.

Estados Unidos, que se cobró revancha de su derrota de 2023, suma un pleno de tres victorias en el Grupo B y tiene prácticamente asegurado el liderato y pase a cuartos de final.

México, con un registro de 2-1, necesitará vencer a Italia (2-0) el miércoles para tener oportunidades de avanzar.

Estados Unidos se apuntó sus cinco anotaciones en la tercera entrada, con un jonrón de dos carreras de su superestrella Aaron Judge y otro cuadrangular de tres de Roman Anthony.

El estelar lanzador Paul Skenes, vigente ganador del premio Cy Young, mantuvo a raya a México durante cuatro innings en los que sólo permitió un hit y firmó siete ponches.

Pero cuando el as de los Piratas de Pittsburgh terminó su labor, México revivió en la sexta entrada con el primer jonrón de Durán y otra anotación de Jonathan Aranda tras sencillo de Joey Meneses.

Durán estrechó el cerco con otro jonrón en el octavo inning pero los locales resistieron los últimos asaltos y la presión del público mexicano, con cánticos de "Sí se puede", para devolverles la derrota encajada en la fase de grupos de 2023.

Anotaciones por entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

México 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 7 1

EEUU 0 0 5 0 0 0 0 0 - 5 8 1