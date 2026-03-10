México pierde la esperada revancha ante EE.UU. y está en problemas en el Clásico

A pesar de dos jonrones de Jarren Durán, México cayó la noche del lunes 5x3 frente a Estados Unidos en Houston en otro emocionante episodio de esta ardiente rivalidad en el Clásico Mundial de béisbol.

El Team USA, que no ganaba a su vecino en este torneo desde hacía 20 años, suma ahora un pleno de tres victorias en el Grupo B y tiene prácticamente asegurado el pase a los cuartos de final.

México, con un registro de 2-1, necesitará vencer a Italia (2-0) el miércoles para tener oportunidades de avanzar.

"Admirable es la palabra, la forma en que el equipo no se rindió enfrentando a uno de los dos mejores pitchers del mundo", dijo el mánager mexicano, Benji Gil, en referencia al lanzador Paul Skenes.

"Estoy orgulloso de ellos, es raro que una derrota te deje un buen sabor de boca", afirmó. Ante Italia "vamos a salir con todo, de aquí en adelante tenemos que ganar cuatro juegos consecutivos".

"Un poco de locura de marzo aquí, me encanta", dijo Aaron Judge, capitán estadounidense y uno de los grandes protagonistas del triunfo.

"Fue un ambiente divertido, emocionante, y los chicos estaban listos para jugar. Este lugar se puso bastante ruidoso cuando México empezó a jugar, pero los chicos se mantuvieron concentrados y lograron la victoria", destacó el astro de los Yankees de Nueva York.

La cercanía geográfica entre México y Houston hizo que la hinchada azteca se apropiase mayoritariamente de las gradas del Daikin Park, donde convivieron sin conflicto la bandera de las barras y estrellas y la tricolor.

Hasta 41.628 espectadores abarrotaron el hogar de los Astros de Grandes Ligas para el juego que más expectativas levantaba en esta fase de grupos.

El Team USA, que cayó ante el Tri en la primera fase de 2023, ha vuelto muy reforzado y lo demostró con una explosión ofensiva en la tercera entrada, en la que anotó todas sus carreras.

Judge abrió fuego con un jonrón que remolcó otra carrera de Bryce Harper.

Fue el segundo cuadrangular en este Clásico del triple MVP (Jugador Más Valioso) en Grandes Ligas.

Los bombarderos locales siguieron intimidando al lanzador Jesús Cruz hasta que Roman Anthony conectó un jonrón aún mayor de tres carreras, que propulsó a Kyle Schwarber y Cal Raleigh.

- Dominio de Skenes y bombazos de Durán -

Del otro lado, el estelar Paul Skenes, vigente ganador del premio Cy Young, mantuvo a raya a México durante cuatro entradas en las que sólo permitió un hit y firmó siete ponches.

Pero cuando el as de los Piratas de Pittsburgh terminó su labor, México revivió en la sexta entrada con el primer jonrón de Durán frente al equipo de su país natal.

El bombazo del californiano, que juega otra vez para la nación de su padre, fue más celebrado en las tribunas que los bambinazos previos estadounidenses.

A la anotación del pelotero de los Medias Rojas de Boston le siguió otra de Jonathan Aranda tras sencillo de Joey Meneses, que desató la fiesta con sonoros cánticos de "México, México".

- Tribunas encendidas -

Los abucheos contra el lujoso roster estadounidense, sobre todo contra el capitán Judge, por momentos se oían más fuerte que el "¡USA, USA!" de su propia gente.

Desde las tribunas se entonaba la ranchera "Volver, Volver", tal vez pensando en replicar aquella victoria 11x5 que lograron en el torneo de 2023.

El ambiente de remontada se intensificó cuando Durán estrechó el cerco con su segundo cuadrangular de la noche, y tercero del torneo, en la octava entrada.

México tenía bajo presión a Estados Unidos, el gran aspirante al título que defiende Japón, pero el relevista Garrett Whitlock desactivó los últimos cartuchos ponchando a Julián Ornelas y Alejandro Osuna.

Aún con esta decepción, el Tri sigue dominando la rivalidad con un balance de tres victorias y dos derrotas.