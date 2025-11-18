México y Aguirre enfrentan a Paraguay urgidos de mejores decisiones ofensivas

El seleccionador de México, Javier Aguirre, reconoció este lunes que su principal desafío de cara al partido del martes contra Paraguay, preparatorio para el Mundial de 2026, es mejorar la ofensiva del equipo y aumentar la producción de goles.

"En el último tercio es donde estamos peor, llegamos, tenemos unidades en el área y la ocupamos bien, pero nos falta tomar mejores decisiones", dijo el Vasco Aguirre en conferencia de prensa.

"De repente da la sensación de que nos da igual mandar un centro a primer palo que al segundo, o retrasarla o tirarla atrás de la portería. Ahí es donde estamos fallando, es la parte más complicada", detalló Aguirre.

"Estoy contento con el balón detenido y con el funcionamiento defensivo, aunque es cierto que la derrota ante Colombia (4-0) nos desbalancea estadística y anímicamente".

El Tri buscará el martes ante la Albirroja, en el estadio Alamodome en San Antonio (EEUU), romper una racha de cinco partidos sin ganar y aumentar su producción ofensiva, ya que en esos juegos solo ha marcado tres goles.

"Más allá de la cuota de gol, que no es la mejor, creo que hemos venido mejorando. No pudimos ganarle a Uruguay (0-0), es verdad, pero hubo buenas cosas y a mi juicio jugamos bien el fútbol", subrayó el seleccionador azteca.

Para el partido contra la Albirroja, el entrenador mexicano adelantó cambiará "siete jugadores" respecto al equipo inicial que presentó el sábado ante la Celeste.

Sobre la razón de modificar considerablemente la alineación de un juego a otro, Aguirre subrayó que se trata de una cuestión de justicia con todos los convocados.

"Quiero tratar de ser justo con todos los que llamo y verlos. Me parece injusto que vengan y no tengan minutos de juego".

Aguirre consideró que el representativo guaraní será "un gran reto" y señaló que durante la gestión del entrenador argentino Gustavo Alfaro ha mejorado "su funcionamiento y también en el ranking FIFA, que es relativo, pero ayuda mucho".

En la conferencia, Aguirre se refirió a los abucheos que recibió el Tri tras empatar ante Uruguay, en el estadio Corona, en Torreón, y abordó los comentarios que algunos jugadores como el delantero Raúl Jiménez y el mediocampista Edson Álvarez emitieron ante el juicio de los aficionados mexicanos.

"El que no acepte la crítica o que no esté preparado para ser sometido a juicio público, no sirve para esto", sentenció Aguirre. "Necesitamos equilibrio emocional, piel gruesa y paz mental, y estamos en ello".

str