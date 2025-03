Micah Parsons inicia disputa en redes tras comentario de DeMarcus Lawrence sobre Cowboys

DALLAS (AP) — El estelar pasador de los Cowboys Micah Parsons y su ahora excompañero DeMarcus Lawrence intercambiaron dardos en las redes sociales después de que Lawrence dijera que eligió a Seattle en la agencia libre en parte porque nunca iba a ganar un Super Bowl con Dallas.

“¡Así es como se ve el rechazo y la envidia! Esto es una payasada”, escribió Parsons en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, antes de añadir un emoji de payaso.

“Llamarme payaso no cambiará el hecho de que dije la verdad”, respondió Lawrence. “Quizás si pasaras menos tiempo tuiteando y más tiempo ganando, no me habría ido”.

La reacción de Parsons fue provocada por una entrevista publicada en X en la que Lawrence dijo: “Dallas es mi hogar... Pero sé con certeza que no voy a ganar un Super Bowl allí”.

Los Cowboys ni siquiera han llegado a un juego de campeonato de la NFC desde que ganaron el quinto título de Super Bowl de la franquicia para cerrar la temporada de 1995.

Lawrence, quien acordó un contrato de tres años con los Seahawks, fue seleccionado en la segunda ronda del draft por Dallas en 2013 y firmó el contrato más grande para un jugador defensivo en la historia del club seis años después, tras temporadas consecutivas con al menos diez capturas.

Lawrence nunca tuvo más de seis 1/2 capturas después de firmar el gran contrato, mientras que los Cowboys llegaron a la ronda divisional en cuatro ocasiones durante sus 11 temporadas. Dijo que los Cowboys no le ofrecieron un contrato esta temporada baja.

El jugador de 32 años estuvo limitado a cuatro juegos por un esguince en el pie en 2024 y se perdió al menos la mitad de la temporada en dos de los últimos cuatro años.

Parsons es el cuarto jugador en la historia de la NFL en registrar al menos diez capturas en cada una de sus primeras cuatro temporadas. Los otros tres están en el Salón de la Fama del Fútbol Profesional.

Con Parsons entrando en el último año de su contrato de novato, los Cowboys podrían estar a punto de convertirlo en el jugador no quarterback mejor pagado de la NFL. El ala defensiva de Cleveland, Myles Garrett, acaba de obtener ese título con una extensión que promedia 40 millones de dólares por temporada.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.