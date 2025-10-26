Michael Penix Jr. y Drake London, de Falcons, se perderán el juego ante Dolphins

ATLANTA (AP) — El quarterback de los Falcons de Atlanta, Michael Penix Jr., se perderá el partido del domingo contra los Dolphins de Miami después de ser catalogado como cuestionable debido a una contusión ósea en su rodilla izquierda.

Kirk Cousins, quien perdió el puesto titular ante Penix en los últimos tres juegos de la temporada pasada, hará su primera aparición como titular en más de diez meses.

El mariscal de campo de Miami, Tua Tagovailoa, está disponible después de ser añadido a la lista de lesionados con una enfermedad el domingo por la mañana. Tagovailoa no tenía designación de estado para el juego.

El principal receptor de los Falcons, Drake London, está inactivo después de ser añadido al informe de lesiones el sábado con una lesión en la cadera.

Aunque Penix dijo el miércoles que esperaba jugar y el entrenador Raheem Morris también expresó confianza en la capacidad del quarterback de segundo año para jugar a pesar de la lesión, la decisión de colocar a Penix en la lista de inactivos no fue una sorpresa. Los Falcons ascendieron al mariscal de campo Easton Stick al roster activo desde el equipo de práctica el sábado, un indicio de que el equipo creía que era necesario agregar profundidad detrás de Cousins.

Morris afirmó el miércoles que el equipo protegería a Penix y "no lo pondría en peligro" si no demostraba en la práctica que tenía la movilidad necesaria para eludir a los cazamariscales y desempeñar su posición.

Este es el primer juego que Penix se pierde después de haber sido titular en nueve partidos, incluyendo un récord de 3-3 antes del juego del domingo.

La única aparición de Cousins en los primeros seis juegos de esta temporada fue en una derrota por 30-0 en Carolina el 21 de septiembre, cuando completó cinco de siete pases para 29 yardas.

___

