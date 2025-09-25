Microsoft cesa a Israel un servicio en la nube relacionado con vigilancia masiva en Gaza

Microsoft dijo el jueves que cortó el acceso a servicios en la nube a una unidad de defensa israelí que aparentemente los usaba como parte de una operación de vigilancia masiva en Gaza.

Microsoft dedicó más de dos meses a investigar un reporte del diario The Guardian sobre el uso que el ejército israelí estaba dando al servicio de nube Azure "para almacenar archivos de datos de llamadas telefónicas obtenidos a través de una amplia o masiva vigilancia de civiles en Gaza y Cisjordania".

"Encontramos evidencia que da crédito a elementos del reporte del The Guardian", dijo el presidente de Microsoft Brad Smith en un mensaje a sus empleados publicado en línea.

"No proveemos tecnología para facilitar vigilancia masiva de civiles", agregó.

Microsoft revisó la decisión con el ministro israelí de Defensa junto con los pasos que la empresa tecnológica toma para garantizar su cumplimiento, según Smith.

"Esto no afecta el importante trabajo que Microsoft continúa haciendo para proteger la ciberseguridad de Israel y otros países en el Medio Oriente", dijo Smith.

