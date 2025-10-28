Microsoft controla el 27% de OpenAI tras la reestructuración de su alianza
Microsoft y OpenAI anunciaron el martes una profunda reestructuración de su histórica alianza en inteligencia artificial (IA), que otorga a ambas compañías mayor independencia…
Microsoft y OpenAI anunciaron el martes una profunda reestructuración de su histórica alianza en inteligencia artificial (IA), que otorga a ambas compañías mayor independencia y mantiene su estrecha colaboración.
Según lo acordado Microsoft poseerá aproximadamente el 27% de la reestructurada OpenAI, una inversión valorada en aproximadamente US$135.000 millones, mientras el fabricante de ChatGPT hace la transición hacia una corporación de beneficio público, según una entrada de blog en el sitio web de OpenAI.
También como parte del nuevo acuerdo entre ambos socios, OpenAI se comprometió a adquirir US$250.000 millones de capacidad adicional para desarrollar su IA en la plataforma Azure de Microsoft, dedicada a la computación remota (en la nube).
