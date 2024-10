Miedos y dudas inundan los últimos días de reflexión de los estadounidenses

Sus intenciones son el centro de atención de los sondeos y se encuentran en el centro de las estrategias electorales de los candidatos: los electores de los estados clave decidirán la presidencial del 5 de noviembre en Estados Unidos entre Donald Trump y Kamala Harris.

En un país fracturado, estas son algunas voces de votantes de estos estados indecisos a una semana de las elecciones.

- Trump por la economía y pese a las dudas -

Son las primeras elecciones para Drew Roby. Sin entusiasmo por ninguno de los dos candidatos, se inclina por Trump.

"Veo cómo se gestiona el país desde hace cuatro años y era mejor cuando él era presidente", subraya este estudiante de Ciencias de la Salud.

Sin embargo, este joven de 21 años residente en Arizona, señala que es consciente de que elegir a Trump también significa aceptar la "locura que viene con él".

Al joven afroestadounidense le preocupa el aumento del "odio y el racismo" en el país. Y asegura que aún está conmocionado por el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

"Trump dice ahora que no incitó a la violencia, pero todos sabemos que lo hizo".

Shelley Hughes, de 64 años, también votará a Trump, a pesar de que "no le gustan algunas de las cosas que ha hecho en el pasado", "e incluso, a veces, su personalidad". Pero para esta residente de Carolina del Norte, el republicano "hará un mejor trabajo".

Le gusta también su independencia: "¡No es una marioneta!".

"Las cosas no han cambiado nada en los últimos cuatro años. La situación ha empeorado", dice Brenda Adams, de 53 años.

Esta exdemócrata de Michigan, que se pasó al bando republicano hace cuatro años, vota a Trump "por la frontera y la inflación".

"Espero que los precios de los alimentos, de los comestibles y de la gasolina empiecen a estabilizarse", dice.

- Harris, por los derechos de las mujeres y el clima -

"Lo más importante para mí es el derecho al aborto, por eso votaré a Kamala", dice sin dudarlo Whitney Brown, de 35 años y residente en Arizona.

Confiesa que teme por sus hijos: "Tengo dos hijas, de 11 y 13 años, y quiero que cuando sean adultas puedan tener control sobre sus propios cuerpos, y que el gobierno no esté en la sala de examen con ellas", prosigue.

Madeline Tena, de 18 años, tiene la misma preocupación: "Los derechos de las mujeres".

"Ya están intentando quitarnos el derecho al aborto, ¿qué más nos pueden quitar? ¿Qué será lo próximo?", añade esta estudiante del área de la salud.

Para esta joven latina, que dice obtener la mayoría de sus noticias de TikTok, "en general, Kamala parece mucho mejor que Trump, quien a veces luce muy infantil".

Brown, originaria de Luisiana y que recuerda muy bien el huracán Katrina, señala que no hay que olvidar el tema del clima.

"La temporada de huracanes sólo va a empeorar a medida que suban las temperaturas, porque así es como funcionan los mares y los océanos", añade esta mujer afroestadounidense que ha vuelto a estudiar.

"Realmente creo que tenemos que encontrar formas de corregir lo que hemos hecho en el pasado".

- Para otros, dudas hasta el final -

"No me gusta ninguno de los candidatos que se han presentado", dice Nadia Beekun, residente en Nevada. "Vamos a tener que elegir al candidato menos malo, y todavía no sé quién es", añade, precisando que va a tener que "taparse la nariz" a la hora de votar.

Pero lo que cuenta para ella y que va a guiar su elección es la fraternidad: "La gente tiene que trabajar unida".

"Me gustaría ver más igualdad", dice Leticia Chaparro, de 62 y trabajadora en un hotel de Dyer, en Nevada. "Creo que los salarios deberían ser mejores. Quiero una vida mejor para todos, porque tengo mucho miedo por las nuevas generaciones".

bur-tib/db/dga