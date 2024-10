CBP One: estos son todos los puertos de entrada en la frontera con México que se pueden usar

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) lanzó la aplicación móvil CBP One en 2020, con la que los extranjeros pueden solicitar una cita para entrar de forma legal y ordenada al país, con la intención de iniciar un proceso de asilo. En la actualidad, son ocho los puertos de entrada (POE, por sus siglas en inglés) terrestre que se pueden usar.

La app es gratuita y está disponible para todos aquellos que tengan acceso a un dispositivo móvil; se puede descargar en Apple Store y Google Play. Los no ciudadanos que deseen viajar a Estados Unidos pueden usarla para enviar información con anticipación y programar una fecha para presentarse en un puerto de entrada, que es un lugar designado oficialmente donde las personas ingresan legalmente a un país.

Los POE que se pueden utilizar con CBP One, localizados en la frontera suroeste del país, son:

Arizona: Nogales

Texas: Brownsville, Eagle Pass, Hidalgo, Laredo y El Paso

California: Calexico y San Ysidro

La CBP anunció que a partir del lunes 23 de septiembre de 2024, los migrantes con una cita en Brownsville/Matamoros serán procesados en el lado sur del Puente B&M y no se procesarán citas en el Puente Gateway hasta nuevo aviso.

Todos los extranjeros que no cuenten con los documentos necesarios para ingresar legalmente a Estados Unidos pueden registrarse y solicitar una cita a través de CBP One. Las personas no mexicanas deben estar ubicadas en el centro y norte o en los estados de Chiapas y Tabasco, al sur de esa nación. Mientras que los nacidos en México pueden solicitar y programar una fecha desde cualquier lugar. Actualmente, se ofrecen 1450 citas por día.

Enrique Lucero Vázquez, director municipal de atención al migrante del Ayuntamiento de la ciudad de Tijuana, indicó a la embajada de Estados Unidos en México que la cita puede llegar en pocos días, o tardar de cuatro a cinco meses, por lo que aconseja que los solicitantes ser pacientes.

Qué esperar cuando se llega a un puerto de entrada con cita por CBP One

Si ya se tiene una cita en CBP One, el extranjero se debe preparar para presentarse en el puerto de entrada en la fecha y hora especificadas. Se aconseja tener a mano el número de confirmación para entregarlo al oficial, lo que ayudará a verificar la reunión. Aunque no es obligatorio, la agencia también recomienda tener el comprobante de confirmación en la aplicación o una copia del correo electrónico.

La cantidad de no ciudadanos que pueden procesarse a través de la app variará según el puerto, precisa la agencia, en función de los recursos disponibles y la infraestructura existente. Según sea operativamente factible, utilizarán carriles exclusivos para personas con diferentes tipos de documentos de viaje o para aquellas personas sin documentación y para aquellas personas que utilizaron CBP One.

Al llegar a un POE, los oficiales de la CBP inspeccionarán y evaluarán a las personas para determinar la disposición de procesamiento adecuada. La agencia destaca que no resuelve solicitudes de asilo. Los extranjeros que se presentan en uno de los puertos de entrada son evaluados y procesados, lo que incluye la verificación de seguridad biométrica y biográfica, y el control de antecedentes.

“Las personas procesadas para procedimientos de Deportación Expeditiva que expresan temor de persecución o tortura o temor de regresar a su país, o que indican una intención de solicitar asilo, serán remitidas al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para una entrevista”, señala la CBP.

Por lo general, las personas que se presentan con una cita en CBP One son asignadas a procedimientos de inmigración y, en función de un análisis de cada caso, pueden ser consideradas para un permiso humanitario, conocido como parole, de hasta dos años, con el objetivo de que sigan los procedimientos necesarios para solicitar asilo; también son elegibles para pedir un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

