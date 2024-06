Es venezolano, inició un negocio en EE.UU. y hoy abastece a grandes cadenas de supermercados: “Quiero crear empleo”

Escuchar

El emprendedor venezolano Jesús Salcedo ha logrado un veloz ascenso en el mundo empresarial estadounidense, en apenas cuatro años desde su llegada a ese país. Es el fundador de la empresa Castellum, que arrancó desde cero y poco tiempo después se convirtió en una distribuidora de productos alimenticios para importantes cadenas, como Walmart, Publix, Winn Dixie, Fresco y más, Sedano’s, Bravo’s Supermarket, entre otras.

A pesar del camino recorrido, la principal meta de Salcedo es encabezar este sector de la economía norteamericana. “Mi objetivo es liderar y defender el sector de distribución de alimentos de EE.UU., aprovechando mi experiencia y pasión para impulsar la innovación y el crecimiento. Y, al mismo tiempo, contribuir al éxito general y el desarrollo de la industria de distribución de alimentos del país”, afirmó el director ejecutivo de Castellum LLC, en declaraciones retomadas por El Diario Las Américas.

Jesús Salcedo llegó a Estados Unidos siendo inmigrante, creó su empresa hace cuatro años y actualmente, abastece de alimentos a Walmart Wallmart

La decisión de emprender en EE.UU. fue el resultado de una profunda pasión por las finanzas. Su liderazgo como CEO de la empresa comenzó en 2020. En muy poco tiempo y en otro país que no es el que lo vio nacer, diversificó sus inversiones y no solo posee la empresa distribuidora de alimentos diseñados para diversas dietas y estilos de vida. A su vez, es propietario e inversionista de una constructora, Total Development Group, INC y de Sicaru Skincare Center, un espacio dedicado al cuidado de la piel.

Así son algunos de los productos que elaboran en Castellum, la empresa de Jesús Salcedo Castellum

“A lo largo de mi carrera, he sido testigo del poder transformador de la perspicacia financiera para impulsar la innovación y fomentar el crecimiento. Sin embargo, mi corazón anhelaba un lugar donde las oportunidades fueran ilimitadas, donde los sueños se persiguieran con determinación desenfrenada y donde cada idea tuviera el potencial de florecer”, aseguró.

Además de su enfoque empresarial, Salcedo destacó que siente un compromiso firme con la creación de empleo y las oportunidades laborales en Estados Unidos y busca devolver lo que obtuvo desde que se estableció ahí.

Cuántos inmigrantes venezolanos hay en Estados Unidos y de qué trabajan

Según las estimaciones de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) 6,8 millones de venezolanos han sido desplazados de su país desde 2014, la mayoría a países de Latinoamérica y el Caribe. Asimismo, la fortaleza de la economía estadounidense desde la pandemia de Covid ha hecho que los migrantes venezolanos también miren hacia el norte.

Un informe de Migration Policy Institute estimó que alrededor de 668 mil venezolanos se encontraban en EE.UU. en 2022 tras haber decidido migrar de su país. Los empleos que obtienen son diversos y dependen de las oportunidades laborales disponibles en cada estado y las propias habilidades y experiencias que tenga esa persona. Sin embargo, hay profesionales en campos como la medicina, ingeniería y tecnología de la información, empleados de atención al público en el sector de salud, servicios, restaurantes, hoteles y turismo, entre otros.

Cada vez son más los estados en los que se buscan empleados de habla hispana para atención al cliente Pixabay

Muchos trabajan en el sector de la educación como maestros, profesores universitarios y educadores de idiomas. Otros se incorporan al ámbito de la construcción y la industria manufacturera. También hay ejemplos como el de Salcedo, donde los inmigrantes latinos se transforman en emprendedores y propietarios de pequeñas empresas.

