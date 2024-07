Esto pasa si no llevas tu green card contigo: es un delito y podrías terminar en la cárcel

Escuchar

En Estados Unidos, a las personas con estatus de residente permanente se les expide una tarjeta como prueba de su presencia legal, también es conocida como green card. De acuerdo con la legislación de ese país, no llevarla todo el tiempo es un delito. Si el migrante no la lleva consigo podría enfrentar una multa o una condena de varios días de cárcel.

De acuerdo con la “Guía para nuevos inmigrantes” del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés), el titular de la tarjeta deberá presentar su green card ante cualquier oficial de inmigración o agente del orden público que se la pida. Esta puede tener una validez de hasta 10 años y debe renovarse antes de la fecha de vencimiento o si se cambia de nombre.

¿Qué pasa si no llevo mi green card?

La Sección 264 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) indica que: “A todo extranjero en Estados Unidos que haya sido registrado y se le hayan tomado las huellas digitales conforme a las disposiciones (...) se le expedirá un certificado o una tarjeta de recibo de registro de extranjero en la forma, manera y en el momento que se prescriba en los reglamentos emitidos”.

Asimismo, la legislación advierte que: “Todo extranjero mayor de dieciocho años deberá llevar consigo en todo momento y tener en su posesión personal el certificado de registro de extranjero o la tarjeta de recibo que se le haya expedido”, en este caso la green card. Se agrega que quien no cumpla con las disposiciones será culpable de un delito menor y, al ser condenado, se le impondrá una multa que no excederá de 100 dólares o una pena de prisión de no más de 30 días, o ambas.

El extranjero puede utilizar la tarjeta de residente permanente para: demostrar la elegibilidad de empleo en Estados Unidos y solicitar una Tarjeta de Seguro Social y una licencia de conducir emitida por el estado. También es válida para ser readmitido en el país después de un viaje al extranjero si no se está fuera por más de un año; en ese caso, se necesitará obtener un permiso de reingreso.

Derechos y obligaciones de los residentes permanentes

El Uscis señala que la conducta como residente permanente puede afectar las posibilidades del extranjero para obtener la ciudadanía estadounidense en el futuro. Al proceso para obtener la ciudadanía se lo llama naturalización. Además, el individuo tiene derecho a: vivir de forma permanente en cualquier parte de ese país; trabajar en EE.UU., ser dueño de propiedades, asistir a escuelas públicas, solicitar una licencia de conducir en un estado o territorio, alistarse en ciertas ramas de las Fuerzas Armadas, recibir beneficios del Seguro Social y de Medicare, así solicitar visas para que el cónyuge e hijos.

Como residente permanente, también tiene como obligaciones: obedecer todas las leyes federales, estatales y locales; pagar los impuestos sobre ingresos; inscribirse en el Servicio Selectivo; conservar su estatus migratorio; notificar por Internet o por escrito a Uscis una nueva dirección cada vez que se mude y hacerlo dentro de los 10 días posteriores a la mudanza.

