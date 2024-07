La ley poco conocida de Tennessee que entró en vigor en julio e impacta en los migrantes

Escuchar

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, firmó en abril de este año una ley poco conocida que entró en vigor recientemente e impacta en los migrantes. La legislación requiere que los policías locales informen de forma obligatoria a las autoridades federales sobre personas que se encuentren en Estados Unidos sin estatus legal, pero diversos grupos advierte que podría derivar en la identificación, detención y posible deportación de extranjeros.

Al respecto de la nueva norma (SB2576), que entró en vigor el lunes pasado 1º de julio, Lee comentó: “Cuando hay una interacción con las fuerzas del orden, es importante que las autoridades correspondientes sean notificadas del estado de esa persona. Creo que eso tiene sentido. Por eso apoyo esa legislación”.

Por su parte, el senador republicano Brent Taylor, patrocinador del proyecto de ley, explicó que su propuesta está destinada a aplicarse cuando los agentes del orden público, incluidos los departamentos del sheriff que administran cárceles, se enteran del estatus migratorio de alguien bajo su custodia por otro presunto delito. “No se trata de ir a cazar a alguien que parezca hispano, detenerlo y exigirle documentos”, añadió.

Críticas a la nueva ley de Tennessee que impacta en los migrantes

La Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition señaló a The Associated Press que la ley está redactada en términos generales y podría otorgar más autoridad de la que el senador Taylor ha afirmado. Lisa Sherman Luna, directora ejecutiva de la parte de participación de los votantes de la coalición, precisó: “Podría haber escuchado las advertencias de los jefes de policía, los educadores, los defensores de las víctimas de violencia doméstica y los expertos legales y haber impedido que (...) se convirtiera en ley”.

Sherman añadió a la agencia: “En cambio, dio el visto bueno al continuo descenso de la legislatura estatal hacia el autoritarismo y dio luz verde a una ley que podría abrir la puerta a la discriminación racial, la detención ilegal y la separación de familias”.

Mientras que un portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville expresó su preocupación e indicó que la propuesta podría erosionar la confianza que sus oficiales han construido con las comunidades inmigrantes y disuadir a algunas víctimas o testigos de cooperar en las investigaciones.

México, preocupado por la ley de Tennessee

México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), manifestó su preocupación por la aprobación de la medida legislativa SB 2576. En un comunicado, señaló que la legislación “podría dar como resultado la separación de familias, prácticas discriminatorias y de perfilamiento racial, así como otros actos contrarios a los principios fundamentales de los derechos humanos de la comunidad migrante”.

También afirmó que la medida puede derivar en un menor número de denuncias a las agencias del orden público, debido al miedo a las consecuencias migratorias. “México reafirma su firme compromiso de proteger los derechos de sus nacionales en el extranjero, en particular ante medidas a nivel estatal cuyo impacto fomente un entorno de hostilidad y detone prácticas discriminatorias que puedan afectarles negativamente”, añadió la secretaría.

Asimismo, expresó que los consulados generales en Atlanta, Georgia, y Little Rock, en Arkansas, redoblarán sus trabajos para ofrecer información, asistencia y protección a las personas mexicanas que radican en Tennessee, con el objetivo de que conozcan sus derechos y estén preparados ante posibles detenciones. Se les proveerá de asesoría legal gratuita y otros programas. Además, la representación de México en el área reforzará su comunicación con autoridades locales, medios de comunicación y organizaciones proinmigrantes para promover campañas informativas.

