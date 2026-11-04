La orden final de la Corte Suprema sobre el TPS y EAD de los venezolanos que se podría definir el 6 de noviembre

La Corte Suprema de Estados Unidos podría definir antes del viernes 6 de noviembre de 2026 si un grupo de inmigrantes venezolanos recupera el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó el 30 de octubre el pedido del gobierno de Donald Trump de mantener en pausa la orden que lo restablece. A la fecha, el beneficio no está restablecido. Si la orden rige, deberán acatarla el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Por qué la Corte Suprema define el TPS para venezolanos y qué pasa si no interviene

En octubre de 2025, el máximo tribunal frenó las protecciones con una medida de emergencia que vence el 6 de noviembre.

El Noveno Circuito mantuvo la orden de un juzgado de distrito que consideró ilegal la terminación. También señaló que la exsecretaria del DHS, Kristi Noem, se extralimitó al anular la prórroga.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

“Si con esto el gobierno no apela o la Corte Suprema rechaza un pedido de emergencia del gobierno de mantener la pausa, entonces técnicamente se restablece el TPS”, señaló el abogado de inmigración José Guerrero.

Por ley, si el gobierno no anuncia una terminación con 60 días de anticipación, el TPS se restablece automáticamente, explicó el abogado.

No está claro si ese plazo corre desde el 2 de octubre o desde el 6 de noviembre.

Se estima que una nueva normativa del DHS va a afectar el estatus migratorio de unos 300.000 venezolanos en todo Estados Unidos Imagen generada con IA

Qué permisos de trabajo (EAD) mantuvo vigentes el Uscis

Según una actualización del Uscis, algunos beneficiarios conservaron su permiso hasta el 2 de octubre de 2026. Son quienes recibieron hasta el 5 de febrero de 2025 un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), un I-797 o un I-94 con ese vencimiento.

La agencia lo aplicó por una orden judicial federal de mayo de 2025.

En la designación de 2021, quienes no tenían un EAD o un I-94 con ese vencimiento perdieron el TPS y el permiso de trabajo el 7 de noviembre de 2025.

Claves para entender qué puede pasar con miles de inmigrantes venezolanos en EE.UU.

La inestabilidad del estatus afectó a más de 300.000 personas.

La National TPS Alliance denunció deportaciones, detenciones y separaciones familiares.

La fecha clave es el viernes 6 de noviembre de 2026, cuando vence la suspensión dictada por la Corte Suprema.

Antes de ese día, el gobierno puede apelar y el máximo tribunal puede suspender otra vez la orden.

Si el TPS se restablece, todavía no está claro cuánto tiempo seguirían vigentes las protecciones.

El restablecimiento permitiría recuperar el permiso de trabajo y frenar las expulsiones si la justicia lo ratifica.

El litigio continúa y podría extenderse por años.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.