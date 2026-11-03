Los dos motivos por los que un inmigrante detenido no aparece en el localizador oficial del ICE en Estados Unidos

La detención de un familiar por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) puede generar dificultades para quienes intentan averiguar dónde se encuentra. Aunque la agencia dispone de una herramienta pública para consultar estos registros, la información no siempre está disponible inmediatamente después de un arresto.

Por qué un detenido puede no figurar en el localizador del ICE

Un residente de Sacramento, California, relató a Univision que pasó ocho días de búsqueda para conocer el paradero de su hijo, detenido en Florida por una orden de deportación pendiente, según su testimonio. “Nosotros lo buscamos por varias páginas, una fundación nos ayudó”, dijo el hombre que decidió mantener el anonimato.

Finalmente, la familia logró encontrar los datos en el sistema oficial tras una actualización. La abogada de inmigración, Bethania María, explicó que existen dos razones principales por las que una persona puede no aparecer en el localizador:

Que haya sido registrada con una identidad diferente.

Que la plataforma todavía no haya actualizado sus datos, especialmente durante un traslado entre centros de detención.

El primer motivo está relacionado con el uso de documentos falsos, si las autoridades encuentran una identificación con otro nombre al momento del arresto, pueden incorporar a la persona al sistema con esos datos.

“Eso le daría problema a los familiares o a las amistades para encontrar a la persona”, señaló la abogada a Univision.

La segunda causa tiene que ver con los tiempos de procesamiento y actualización de la información. Después de una detención, los datos pueden tardar en cargarse.

Según la especialista, no existe una herramienta que garantice la localización de una persona antes de que sus datos figuren incorporados al sistema. Por eso, aconseja comunicarse con las autoridades de la zona donde ocurrió el arresto o solicitar asistencia legal para intentar obtener información.

Ante la imposibilidad de rastrear al individuo antes de su registro oficial, la especialista sugiere contactar directamente a las autoridades migratorias Canva

Cómo buscar a una persona detenida por el ICE

El Sistema de Localización de Detenidos en Línea (ODLS, por sus siglas en inglés) permite consultar información sobre adultos que están bajo custodia del ICE. También puede incluir a personas retenidas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) cuando llevan más de 48 horas retenidas.

La búsqueda puede realizarse mediante dos procedimientos:

El primero consiste en ingresar el número A , un identificador migratorio de nueve dígitos, junto con el país de nacimiento. Si el número tiene menos de nueve cifras, deben agregarse ceros al comienzo hasta completar la longitud requerida.

, un identificador migratorio de nueve dígitos, junto con el país de nacimiento. Si el número tiene menos de nueve cifras, deben agregarse ceros al comienzo hasta completar la longitud requerida. La segunda alternativa es realizar una consulta con información biográfica. Para ello, se debe introducir el nombre, el apellido y el país de nacimiento. También es posible utilizar la fecha de nacimiento para precisar los resultados cuando existen varias personas con datos similares.

La exactitud de la información ingresada es fundamental. El portal requiere que los nombres y apellidos coincidan con los datos registrados, incluidos los guiones en apellidos compuestos. Una diferencia en la escritura puede impedir que el sistema encuentre a la persona, aunque esta se encuentre detenida.

Otra limitación es que el localizador no incluye a menores de 18 años, según el ICE. Tampoco muestra necesariamente a quienes acaban de ser arrestados y todavía están en proceso de registro, ni a las personas que permanecen bajo custodia de CBP durante menos de 48 horas.

Además, algunos registros pueden no estar disponibles por razones de seguridad o por decisiones de la agencia. La plataforma está destinada a localizar personas que se encuentran bajo custodia activa del ICE, por lo que no permite rastrear a cualquier individuo que haya tenido contacto con las autoridades migratorias.

El Sistema de Localización de Detenidos en Línea es simple de usar, solo hay que conocer algunos datos de la persona arrestada Captura DHS

Qué hacer si el familiar no aparece en el sistema

Cuando la búsqueda no arroja resultados, se recomienda revisar la ortografía de los datos, comprobar el país de nacimiento e intentar la consulta mediante el Número A, si se dispone de él. Si la detención ocurrió recientemente, también puede ser necesario esperar a que la información sea incorporada o actualizada.

Otra opción es comunicarse con una oficina local de Operaciones de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés), dependiente del ICE, o llamar a la línea de atención DRIL al 1-888-351-4024.

Una vez localizado el detenido, es conveniente llamar al centro correspondiente antes de trasladarse hasta allí. De esta manera, los familiares pueden confirmar que la persona continúa en esa instalación y consultar las condiciones para realizar una visita.