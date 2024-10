Nació en Colombia, pero emigró a EE.UU. y pide que dejen de “romantizar” el país: “Demuestra de qué estás hecho”

El creador de contenido colombiano Santiago Cano suele compartir en redes sociales detalles sobre sus experiencias en Estados Unidos, país en el que vive. Recientemente, publicó un video sobre la realidad de vivir en el país norteamericano y la importancia de no “romantizarlo”, pues mencionó que residir allá no era fácil.

“Es difícil y acá usted tiene que demostrar de qué está hecho”, comentó, en conversación con otra persona, quien agregó que era necesario tener una buena actitud para asumir el reto.

Cano dijo que, estando el país, las personas debían “secarse las lágrimas y seguir enfocados en el camino”. Habló también sobre hacer que la estadía en Estados Unidos valiera la pena. “Si usted pasó por la frontera, tiene que hacer que esa caminada y el riesgo que tomó valgan la pena. Si vino por avión, también, que valga la pena ese tiquete”, agregó.

El colombiano recordó que era todo un proceso, las personas no podían esperar tener resultados de inmediato y debían tener paciencia. “Estados Unidos no es el fin, es el principio de un montón de posibilidades. Llegar acá no es el mayor sueño, el mayor sueño es lo que usted va a construir acá, en este país”, aseguró.

El hombre dijo que el país norteamericano estaba lleno de oportunidades, solo que la gente no investigaba sobre la gran cantidad de posibilidades a las que podían acceder. Habló sobre homologar carreras, aprender el idioma y adquirir nuevas habilidades.

Para finalizar, comentó que era necesario aprender inglés y recomendó no irse a vivir a Estados Unidos a hacer lo mismo que ya estaba haciendo en su país de origen. “Si usted viene de su país a seguir haciendo lo que hacía, mejor quédese en su país. Va a sonar muy fuerte y de pronto habrá mucha gente en contra”, finalizó.

Su video de consejos y opiniones sobre la vida en el país norteamericano se hizo viral. Obtuvo más de 17.000 reproducciones y los internautas comentaron sobre sus propias experiencias. “Depende del estado donde vivas, todo el mundo se queja de Estados Unidos y ninguno se va. Yo la paso bien aquí”; “Aquí es duro partiendo de que el choque cultural es duro. La frialdad y el desinterés de todos, cada quien en su mundo. En mi amado país hay más calidez y solidaridad” y “Es difícil para los que tienen papeles y los que no, porque nada es fácil. Igual hay que trabajar, sacrificios y malas noches”, fueron algunas de las reacciones.

El Tiempo (Colombia)