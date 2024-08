“No dejaré de luchar”: así reaccionó Joe Biden ante el revés judicial para “Mantener a las familias unidas”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su rechazo ante la reciente decisión de un juez federal en Texas de bloquear temporalmente el programa “Keeping Families Together” (“Mantener a las familias unidas”), destinado a facilitar la regularización de inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses e hijos indocumentados elegibles.

El juez J. Campbell Barker accedió al pedido de 16 estados gobernados por republicanos y suspendió por dos semanas la iniciativa, que permitiría a estas personas acceder a un Parole in Place y permanecer dentro de Estados Unidos mientras realizan el trámite de su green card. “Esta decisión es incorrecta. Estas familias no deberían ser separadas innecesariamente, deberían poder permanecer juntas, y mi administración no dejará de luchar por ellas”, reaccionó Biden en un comunicado oficial.

La declaración oficial de Joe Biden X @POTUS

“Nada de lo que hice cambió los requisitos que las personas deben cumplir para ajustar su estatus bajo la ley de inmigración. Todo lo que hice fue hacer posible que estos residentes de largo plazo presentaran la documentación aquí, junto con sus familias”, agregó el mandatario.

Qué dice el fallo del juez federal que le puso pausa al programa de Biden

La demanda fue presentada por los fiscales generales de 16 estados gobernados por republicanos (Texas, Idaho, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Louisiana, Missouri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming). “Las reclamaciones son sustanciales y merecen una consideración más detallada de la que el tribunal ha podido permitirse hasta la fecha”, escribió el juez federal Campbell Barker en el documento judicial.

El Parole in Place permite a los solicitantes perrmanecer dentro de EE.UU. mientras realizan el trámite de la green card Freepik

En tanto, el fallo dispone una orden de restricción temporal (TRO, por sus siglas en inglés) por dos semanas. Lo que significa que, en ese período, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) podrá seguir aceptando las solicitudes de estas personas elegibles para acceder al beneficio, pero no podrá procesarlas ni aprobarlas.

Sin embargo, si la suspensión se levanta luego de ese período, quienes hayan presentado su solicitud recibirán una respuesta y no serán penalizados ni descartados por haberlo hecho en ese tiempo. Aun así, el magistrado aclaró que todavía debe evaluar otros elementos y que, en función de ello, el bloqueo podría extenderse incluso hasta mediados de octubre, lo que extendería esta situación hasta entonces.

El programa había sido anunciado en junio por el presidente Joe Biden y las prrimeras solicitudes empezaron a llegar el pasado 26 de agosto (AP Foto/Evan Vucci, Archivo) Evan Vucci - AP

¿Por qué detuvieron el programa de Biden?

Los estados demandantes consideran que esta medida promueve la inmigración ilegal en Estados Unidos. Ante estas acusaciones, Biden refutó en su comunicado: “Estas parejas casadas incluyen a nuestros vecinos que han estado trabajando, criando a sus familias, pagando impuestos, yendo a la iglesia con nosotros y enviando a sus hijos a la escuela. Se han convertido en nuestros amigos, nuestros vecinos y nuestros compañeros de trabajo. Son los padres de los mejores amigos de nuestros hijos. Se han convertido en contribuyentes invaluables para nuestras comunidades. Nos hacen un país mejor”.

En esa línea, el mandatario agregó: “No me interesa jugar a la política con la frontera o la inmigración; me interesa resolver problemas. Tampoco me interesa destrozar familias. Eso no es lo que somos como estadounidenses. Seguiré luchando para proteger nuestra frontera y arreglar nuestro sistema de inmigración que no funciona”.

