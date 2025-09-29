Migrante muerto en ataque a un centro de detención en EEUU era de El Salvador

La persona que murió tras el ataque de un tirador a un centro de detención el pasado miércoles en Texas, sur de Estados Unidos, fue identificada como Norlan Guzmán Fuentes, de 37 años, originario de El Salvador.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), dijo el lunes que Guzmán había sido detenido más temprano el mismo miércoles en Dallas, donde ocurrió el tiroteo.

"Guzmán fue aprehendido en cumplimiento con una orden de detención" y llevado a un centro de ICE en Dallas el 24 de septiembre. "Al llegar, se encontraron con un tirador que atacaba a los agentes", dijo la entidad en una nota de prensa.

"Lamentablemente, Guzmán fue una de las víctimas de este trágico incidente que resultó en su muerte", agregó, e informó que los representantes consulares de El Salvador fueron notificados.

Si bien ICE aseguró que Guzmán tenía antecedentes penales de agresión, asalto con arma letal, conducción en estado de ebriedad y daño a la propiedad, admite que los cargos de agresión y asalto habían sido retirados o desestimados.

El ataque fue perpetrado por un francotirador que abrió fuego desde una azotea cercana, acabando con la vida de Guzmán e hiriendo gravemente a otras dos personas, uno de ellos de nacionalidad mexicana. Ningún agente resultó herido.

El tirador, identificado Joshua Jahn, un estadounidense de 29 años, se suicidó en el lugar, dijeron las autoridades.

Según la fiscalía, el objetivo de Jahn era "aterrorizar" a los agentes federales de ICE, la principal agencia responsable de ejecutar la promesa del presidente Donald Trump de detener y expulsar a millones de migrantes indocumentados.

De acuerdo con la fiscal federal interina para el Distrito Norte de Texas, Nancy Larson, se ha encontrado evidencia de las motivaciones de Jahn, pero la "trágica ironía" es que lastimó a detenidos y no a agentes.

El FBI publicó en X el mismo día del ataque una foto de balas sin disparar que habría dejado Jahn en el lugar, una de las cuales estaba marcada con las palabras "ANTI-ICE".

El papel de ICE en la ofensiva migratoria de Trump ha generado fuertes críticas desde la oposición demócrata y sectores de izquierda por su uso de agentes armados y enmascarados para realizar redadas en lugares públicos contra migrantes indocumentados.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que los ataques contra ICE han aumentado un 1000% desde que se iniciaron las redadas, al inicio del segundo mandato de Trump.

Trump culpó del ataque en Dallas a la retórica dirigida contra ICE por parte de los "Demócratas de la Izquierda Radical".

