Migrantes y guardias de EEUU enfrentan riesgo de enfermedades y ataques en base naval de Yibuti

WASHINGTON (AP) — Migrantes colocados en un vuelo de deportación originalmente destinado a Sudán del Sur están retenidos en un contenedor de envío adaptado en una base naval de Estados Unidos en Yibuti, donde los hombres y sus guardias enfrentan temperaturas abrasadoras, humo de cercanas fosas de incineración y la amenaza inminente de ataques con cohetes, dijo el gobierno del presidente Donald Trump.

Varios funcionarios describieron las difíciles condiciones en documentos judiciales presentados el jueves ante un juez federal que supervisa una demanda en la que se impugnan los esfuerzos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para expulsar rápidamente a migrantes a países de los que no provienen.

Las autoridades aterrizaron el vuelo en la base en Yibuti, a unos 1600 kilómetros de Sudán del Sur, hace más de dos semanas, después de que el juez de distrito de Estados Unidos, Brian E. Murphy, con sede en Boston, determinara que el gobierno de Trump había violado su orden al enviar rápidamente a 8 migrantes de países como Cuba y Vietnam a la nación del este de África.

El juez dijo que los hombres de otros países deben tener una oportunidad real de expresar sus temores sobre los peligros que podrían enfrentar en Sudán del Sur.

Sin embargo, los abogados de los deportados aún no han podido hablar con ellos, dijo Robyn Barnard, directora de alto nivel de defensa de refugiados de Human Rights First, cuya misión declarada es asegurar que Estados Unidos sea un líder global en derechos humanos. Barnard habló el viernes en una audiencia de miembros demócratas del Congreso y dijo que algunos familiares de los hombres habían podido hablar con ellos el jueves.

Los migrantes han sido condenados previamente por delitos graves en Estados Unidos, y el gobierno de Trump ha dicho que no pudo enviarlos rápidamente a sus países de origen. El Departamento de Justicia también apeló a la Corte Suprema que intervenga de inmediato y permita que se reanuden las deportaciones rápidas a terceros países.

El caso surge en medio de una amplia serie de medidas contra la inmigración por parte de la administración republicana, que ha prometido deportar a millones de personas que viven sin autorización en Estados Unidos.

La batalla legal se convirtió en otro punto de conflicto mientras la administración critica a los jueces cuyas decisiones han ralentizado las políticas del presidente. El gobierno de Trump dijo que el contenedor de envío convertido en sala de conferencias es el único lugar viable para alojar a los hombres en la base en Yibuti, donde las temperaturas diarias al aire libre superan los 38 grados Celsius, según la declaración de un funcionario del ICE. Las fosas de incineración cercanas se utilizan para deshacerse de la basura y los desechos humanos, y la nube de humo dificulta la respiración, provocando enfermedades a los agentes del ICE que custodian a detenidos, así como a estos últimos, se indica en los documentos. Ninguno de ellos tiene acceso a toda la medicación que necesita para protegerse contra infecciones, y los agentes del ICE no pudieron completar el tratamiento antimalárico antes de aterrizar, dijo un funcionario del organismo. “No se sabe cuánto durarán los suministros médicos”, dijo en la declaración Mellissa B. Harper, subdirectora ejecutiva adjunta de operaciones de cumplimiento y remoción. El grupo también carece de equipo de protección en caso de un ataque con cohetes de grupos terroristas en Yemen, un riesgo que ya fue señalado por el Departamento de Defensa, se indica en los documentos. ___ La periodista de The Associated Press Rebecca Santana contribuyó a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.