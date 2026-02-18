Mikaela Shiffrin, un mito del esquí alpino de la mano de su madre

La estadounidense Mikaela Shiffrin, considerada la mejor esquiadora de la historia, rompió este miércoles una sequía de ocho años sin medallas olímpicas al ganar el eslalon en los Juegos de Milán-Cortina, para dar todavía más gloria a una carrera pilotada por su madre Eileen, una entrenadora de prestigio

Antes de sus 108 victorias en pruebas de la Copa del Mundo, donde ha sido cinco veces (pronto seis) campeona de la general de la temporada, y de ocho títulos mundiales, Mikaela tuvo sus primeros contactos con los esquís cuando tenía dos años y medio y vivía con su familia en Edwards (Colorado)

Nacida el 13 de marzo de 1995, Mikaela Shiffrin creció en la montaña, cerca de la prestigiosa estación invernal de Vail, como hija de una enfermera y de un médico originarios del noreste de Estados Unidos

La madre de la familia, Eileen Shiffrin, aprendió a esquiar en Massachusetts, en una zona poco propicia para ello, lejos de un remonte mecánico

Con el tiempo recuperó el tiempo perdido en la categoría "master", donde se convirtió en una competidora feroz y en una apasionada de la técnica

Antes incluso de tener la edad necesaria para formar parte del club local, Mikaela pasó mucho tiempo en las pistas junto a un pequeño grupos de niños que dirigía su madre. Pero entonces el esquí era más un juego que una profesión

- Niña prodigio -

Alex Leever, que conoce a los Shiffrin "desde siempre", forma parte de este grupo, junto a Taylor, el hermano mayor de Mikaela

"Desde su más corta edad, Mikaela quería ser una gran esquiadora", explica a la AFP este excompetidor de eslalon, que participó en quince citas de la Copa del Mundo

En los vídeos más antiguos de esta época se escucha a Eileen gritarle que se mantenga atento a la técnica

Cuando Mikaela tenía seis años, pasó a formar parte del club de Vail (SSCV) y sorprendió pronto a uno de los entrenadores, Simon Marsh, que consideraba que la niña tenía la técnica "de una esquiadora de 20 años"

Su madre arrancaba también por entonces su carrera de entrenadora profesional, igualmente exitosa, dirigiendo al grupo de su hija Mikaela

"Eileen es una entrenadora natural, tiene un ojo formidable para el movimiento y detecta qué te separa de un alto nivel. Podría hacer progresar a cualquiera en cualquier deporte, tiene un don", alaba Alex Leever

Según sus preceptos, Mikaela desarrolla sus talentos montando en bicicleta, jugando al fútbol y en el skate park. Eileen le hace leer con 10 años el best-seller "The Inner Game of Tennis" sobre el aspecto mental en el deporte

"Una de mis fortalezas es que me gusta analizar el movimiento, encontrar el gesto más eficaz y transmitirlo. No siempre tengo la razón, pero casi", declaró esta madre-entrenadora

- Drama en febrero de 2020 -

Mikaela empezó en la Copa del Mundo en marzo de 2011, dos días antes de cumplir 16 años

Conquistó una primera victoria en el circuito de élite con 17 años y luego su primer título olímpico, en el eslalon de Sochi 2014, con solo 18 años

Si bien otros entrenadores se han sumado a su equipo, Eileen ha continuado acompañando a su hija y es una de las pocas mujeres preparadoras en el circuito del esquí alpino

Mikaela se convierte en una máquina de ganar, incluso en el descenso, y conquistó tres veces consecutivas la clasificación general, de 2017 a 2019

En 2018 se colgó dos medallas olímpicas, una de ellas de oro, en el gigante

Su loca racha de victorias se frena bruscamente en febrero de 2020, con el fallecimiento de su padre Jeff en un accidente doméstico

Mikaela quedó muy afectada y necesitó terapia psicológica para recuperar la sonrisa, a lo que ayudó también su relación con el esquiador noruego Aleksander Aamodt Kilde

Uno de los momentos más duros de la carrera de Mikaela fueron los Juegos de Pekín 2022, donde se fue de vacío

En Milán-Cortina, después de un cuarto lugar en la combinada por equipos y un inusual undécimo puesto en el gigante, iba camino a repetir la decepción, pero el oro de este miércoles evita esa circunstancia y recompensa los esfuerzos de una esquiadora de leyenda