Mike Huckabee, elegido por Trump embajador en Israel, se aleja de discurso anterior sobre palestinos

WASHINGTON (AP) — Mike Huckabee, el nominado por el presidente Donald Trump para ser embajador de Estados Unidos en Israel, intentó distanciarse el martes de sus declaraciones controvertidas pasadas sobre el conflicto entre Israel y el pueblo palestino, comprometiéndose en el Capitolio a "llevar a cabo las prioridades del presidente, no las mías".

"No estoy aquí para articular o defender mis propios puntos de vista o políticas, sino para presentarme como alguien que respetará y representará al presidente cuya abrumadora elección por el pueblo, espero, me dará el honor de servir como embajador ante el estado de Israel", afirmó Huckabee en su declaración de apertura.

Trump nominó a Huckabee, un conocido cristiano evangélico y ferviente defensor de Israel, para asumir el puesto crítico en Jerusalén días después de ganar la reelección con la promesa de campaña de poner fin a la guerra en Gaza que ya lleva 17 meses. Pero después de un breve alto el fuego, los mediadores estadounidenses y árabes ahora luchan por volver a encarrilar un acuerdo de alto el fuego después de que las fuerzas israelíes reanudaron la guerra la semana pasada con una ola sorpresa de ataques aéreos mortales.

Mientras que los senadores republicanos aplaudieron el firme apoyo de Huckabee al aliado más cercano de Estados Unidos, Israel, los demócratas cuestionaron su discurso pasado sobre los palestinos, considerado "extremo" incluso por algunos grupos pro-Israel y que contradice la política estadounidense de larga data en la región.

El exgobernador de Arkansas reconoció su apoyo pasado al derecho de Israel a anexar Cisjordania e incorporar a su población palestina a Israel, pero dijo que no sería su "prerrogativa" llevar a cabo esa política.

"Si soy confirmado, será mi responsabilidad llevar a cabo las prioridades del presidente, no las mías", dijo Huckabee en respuesta a las preguntas del senador demócrata Jeff Merkley.

Huckabee, un exaspirante presidencial, también ha respaldado repetidamente referirse a Cisjordania por su nombre bíblico de "Judea y Samaria", un término que los políticos y activistas israelíes de derecha han impulsado infructuosamente para que Estados Unidos acepte. No dio una respuesta clara sobre si todavía apoya eso cuando fue presionado por el senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland.

Más notablemente, Huckabee se ha opuesto durante mucho tiempo a la idea de una solución de dos estados entre Israel y el pueblo palestino. En una entrevista el año pasado, fue aún más allá, diciendo que ni siquiera cree en referirse a los descendientes árabes de personas que vivieron en la Palestina controlada por los británicos como "palestinos".

A medida que la situación en Gaza se ha deteriorado con el reciente colapso del alto el fuego y el acuerdo de liberación de rehenes entre Israel y Hamás, los funcionarios israelíes han comenzado a hablar más seriamente sobre la reocupación del territorio, algo a lo que el gobierno del presidente Joe Biden se había opuesto rotundamente.

Trump ha hecho sus propuestas sobre una posible toma de Gaza por parte de Estados Unidos, que han atraído la atención así como fuertes críticas tanto de las naciones árabes como de otros países. Cuando se le preguntó sobre el plan de Trump, Huckabee negó que el presidente alguna vez dijera que "forzaría el desplazamiento" de los palestinos de Gaza "a menos que sea por su seguridad" y dice que se podría incentivar a los palestinos a irse.

Incluso antes de que comenzara su audiencia, los demócratas y algunos grupos pro-Israel expresaron su oposición a su nominación, diciendo que sus puntos de vista sobre el conflicto son "extremos" y "contrarios a los intereses de los estadounidenses".

"Las posiciones de Huckabee no son las palabras de un diplomático reflexivo, son las palabras de un provocador cuyos puntos de vista están muy fuera del consenso internacional y contrarios a los principios bipartidistas fundamentales de la diplomacia estadounidense", dijo el representante Jerry Nadler, un demócrata judío de alto rango, en un comunicado el lunes. "En una de las áreas más volátiles y violentas del mundo hoy, no hay necesidad de más extremismo, y ciertamente no desde el histórico puesto de embajador y detrás del poderoso sello de Estados Unidos".

Jeremy Ben-Ami, presidente del grupo pro-Israel J Street, que anteriormente ha criticado el manejo de la guerra por parte de los gobiernos de Biden y Trump, hizo eco de ese sentimiento, diciendo que los puntos de vista de Huckabee "socavarían los intereses estadounidenses y el compromiso declarado del gobierno con la búsqueda de la paz y la seguridad regional a largo plazo".

Añadió: "La aceptación de Huckabee de la anexión, los colonos extremistas y el sionismo cristiano fanático contrasta marcadamente con los valores judíos y democráticos sostenidos por la abrumadora mayoría de nuestra comunidad, y contrasta marcadamente con los valores fundacionales de Israel de justicia, igualdad y paz".

El nominado de Trump para embajador en Panamá también testificó

Otro nominado que testificó ante la comisión el martes es Kevin Cabrera, el elegido por Trump para ser embajador en Panamá, un país que se ha crispado ante los repetidos llamados del presidente republicano para que Estados Unidos retome el control del Canal de Panamá por razones de seguridad nacional debido a las potenciales amenazas de China. El estado del canal fue uno de los principales temas en la agenda del secretario de Estado Marco Rubio cuando visitó Ciudad de Panamá en su primer viaje como principal diplomático de Estados Unidos en febrero.

"Uno de los aspectos clave de nuestra cooperación es garantizar la seguridad del Canal de Panamá, una vía fluvial internacional crítica que facilita el comercio global y el crecimiento económico", dijo Cabrera en sus comentarios de apertura.

También elogió las decisiones del gobierno panameño de retirarse de la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda de China y de revisar los contratos con una empresa con sede en China que está operando puertos en ambos extremos del canal. La empresa ha acordado preliminarmente vender sus intereses en las subsidiarias que operan los puertos, pero el acuerdo aún no está completo.

Cabrera también enfrentó repetidos llamados de los demócratas para comprometerse a defender la soberanía de Panamá y aconsejar al presidente que haga lo mismo, pero Cabrera respondió que se deferiría a Trump, quien ha dicho que "todas las opciones están sobre la mesa" cuando se trata de afirmar el control de Estados Unidos sobre el Canal de Panamá.

Añadió que la diplomacia está incluida en esas opciones.

La senadora Jeanne Shaheen, la principal demócrata en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que apreciaba un "enfoque en la diplomacia", pero dijo que todavía estaba preocupada por las amenazas de enviar fuerza militar o coaccionar a Panamá para que renuncie al control sobre el canal.

Cabrera respondió: "El presidente Trump es nuestro comandante en jefe y yo lo apoyo a él y a sus políticas".

Amiri informó desde Nueva York.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.