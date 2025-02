Mike Pence se destaca como uno de los pocos republicanos dispuestos a desafiar a Trump 2.0

WASHINGTON (AP) — Su grupo gastó casi 1 millón de dólares en anuncios en contra de Robert F. Kennedy Jr., el elegido de Donald Trump para dirigir las agencias de salud del país. Ofrece discursos instando al presidente a mantener a los aliados extranjeros de larga data y hace cabildeo con miembros del Congreso al tiempo que sus asistentes escriben cartas y columnas de opinión.

Este fin de semana, publicó un artículo que escribió hace más de una década sobre los límites del poder presidencial, luego que Trump afirmara que “quien salva a su país no viola ninguna ley”.

Mike Pence está surgiendo como uno de los últimos republicanos en Washington dispuestos a criticar públicamente al nuevo gobierno.

Es un papel particularmente desconcertante para el exvicepresidente, cuya negativa a romper con Trump definió su periodo juntos en el cargo hasta que ambos tuvieron un desacuerdo por la negativa de Trump a aceptar los resultados de las elecciones de 2020 y sus esfuerzos por permanecer en el poder.

Pence y quienes trabajan con él en Advancing American Freedom (AAF), su grupo de defensa política, enfatizan que no buscan asumir el rol de “Nunca Trump”. Tienen la intención de alabar al gobierno cuando estén de acuerdo, pero expresar preocupaciones cuando no lo estén, abogando por longevos principios conservadores que han caído en desuso a medida que la marca de populismo “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez” de Trump ha tomado fuerza.

“Estamos marcando bolas y strikes aquí”, dijo Pence a The Associated Press.

Pence se opuso a Kennedy —quien desde entonces ha sido confirmado como secretario de Salud y Servicios Humanos— debido a previas declaraciones de Kennedy en que manifiesta su apoyo a los derechos al aborto. Su grupo ahora está haciendo cabildeo en contra de Lori Chavez-DeRemer, la elegida de Trump para secretaria del Trabajo, acusándola de ser pro-sindicato, y en los próximos meses planea presionar para aumentar el gasto militar, reducir el déficit y hacer permanentes los recortes de impuestos de 2017, así como tratar de convencer a Trump de que deje de imponer aranceles a los aliados.

La AP se sentó recientemente con Pence para discutir sus esfuerzos y su relación con Trump —incluyendo un apretón de manos muy observado en el funeral del presidente Jimmy Carter y la falta de reacción de su esposa mientras el 45to y 47mo presidente estadounidense tomaba asiento. Aquí hay una transcripción de esa conversación, que ha sido editada ligeramente por razones de espacio y claridad:

P: ¿Cuál considera que es su papel y el papel de AAF en los próximos cuatro años?

Pence: “Ser un ancla a barlovento... Encontré esa línea, creo, en un libro de Herman Melville hace mucho tiempo”.

“El viento sopla en la dirección de más gobierno. Y creo que es papel de los conservadores anclar al partido para que cuando sople el viento, poner el ancla a barlovento para mantenerse firme y, con suerte, hacer una pequeña parte para sostener, ya saben, mantener el barco del Estado en los principios que realmente acuñaron mi carrera en este movimiento.”

“Una defensa fuerte, el liderazgo estadounidense del mundo libre, gobierno limitado, responsabilidad fiscal, crecimiento, el derecho a la vida, valores tradicionales —esos eran los valores que me atrajeron al Partido Republicano. Y todavía creo que son los ideales atemporales del partido de Lincoln. Así que quiero hacer mi parte, incluso como exfuncionario electo, para usar lo que queda de mi plataforma para ser un campeón de esos principios.”

P: ¿Cómo elige sus batallas?

Pence: “Bueno, para mí, siempre son los principios primero. No es personal. Fui a la investidura el mes pasado y me conmovió mucho la avalancha de palabras amables y expresiones de aprecio de antiguos colegas, incluidos muchos miembros de nuevo gobierno que me encontré en los pasillos. Y vi al secretario de Estado (Marco) Rubio. Le di un abrazo, le dije lo orgulloso que estaba de él. Lo habíamos elogiado desde aquí cuando fue nominado. Debo haber visto o interactuado con aproximadamente la mitad del gabinete entrante”.

“Fuimos al funeral de Carter. Y el presidente y yo tuvimos un intercambio muy cordial. Sabes, él venía bajando por la fila frente a nosotros en la Catedral Nacional y dijo: ‘Hola, Mike’. Y yo estaba de pie, extendí mi mano y dije: ‘Felicidades, señor presidente’. Y pude ver que su expresión se suavizó. Y él dijo: ‘Gracias’. Y Melania extendió la mano y yo dije: ‘Felicidades, Melania’. Y, ya sabes, las personas que me conocen saben que no es personal. Desde hace mucho tiempo perdoné al presidente por cualquier diferencia que tuviéramos al final de nuestro gobierno. Todavía tenemos esas diferencias, ya que el presidente sigue sosteniendo la opinión de que, hasta donde yo sé, tenía alguna autoridad que no tenía bajo la Constitución o las leyes del país. Pero de corazón, he orado a menudo por el presidente”.

“Y así, para responder a su pregunta, creo que la forma en que queremos abordar esto es con integridad hacia el principio. Y estoy muy alentado. Creo que el gobierno de Trump ha tenido un gran comienzo... Estoy muy complacido con que el presidente esté deshaciendo las políticas fronterizas de Biden y restableciendo las políticas que negociamos y establecimos que aseguraron la frontera. Pero, ya saben, con respecto a la nominación de RFK... para mí, comenzaría y terminaría con el derecho a la vida... Vi la nominación de un partidario de los derechos al aborto como secretario de HHS como un cambio drástico de 50 años de fuerte liderazgo pro-vida en HHS bajo gobiernos republicanos. Así que pensamos que era importante hablar al respecto. Y recibimos mucho aliento silencioso sobre eso”.

P: ¿Aliento silencioso?

Pence: “Bueno, recibimos mucho aliento silencioso de personas que, por alguna razón, no se sintieron obligadas a unirse a nosotros en ese coro. Pero pensé que era un punto importante que debíamos hacer. Y, ya saben, continuaremos abogando al respecto”.

P: ¿Por qué los republicanos son tan reacios a hablar públicamente?

Pence: “Nunca especulo sobre motivos. Saben, no soy nuevo en la ciudad. He librado batallas solitarias antes”.

“Pero, ya saben, se tiene que estar dispuesto a dar un paso adelante y liderar. Y mi esperanza es que incluso tras esta lucha, que, ya saben, el Senado ha hecho su voluntad, el presidente obtendrá su elección en HHS. Mi esperanza es que cuando surja el próximo tema de la vida, la gente se sienta alentada, empoderada para saber que no están solos”.

P: ¿Hay apoyo en el partido para volver en la dirección que le gustaría ver frente a la ala populista y MAGA del partido que está en ascenso?

Pence: “Bueno, ahora lo han tocado. Ahora están en ello. No creo —miren, creo que algunas de las voces prominentes en el partido han adoptado un pensamiento más populista. No creo que la abrumadora mayoría de las personas que votan por republicanos piense de manera diferente a como pensaban durante nuestro gobierno cuando nos adherimos a una agenda conservadora o en los años anteriores o posteriores”.

“Déjenme compartir una anécdota. Estaba en una reunión de ayuntamiento cuando me postulé para presidente. Y al final de la reunión de ayuntamiento —fue muy concurrida, fue en Iowa— un agricultor se acercó a mí y me dijo: ‘Fue una gran reunión de ayuntamiento. Estoy de acuerdo con todo lo que dice’. Ya saben, y argumenté a favor de —esto fue literalmente en la estela del ataque del 7 de octubre. Y argumenté a favor de un fuerte apoyo estadounidense a Israel, un fuerte liderazgo estadounidense en el mundo, apoyo continuo a Ucrania en su lucha y gobierno limitado y la implementación de reformas para poner en orden nuestras finanzas y el derecho a la vida.

Y este agricultor me dice: ‘Estoy de acuerdo con absolutamente todo lo que dijo’. Así que le pregunté: ‘¿Puedo contar con tu voto?’ Y él dijo: ‘No, tengo que estar a favor de Trump esta vez’. Y agregó: ‘Pero lo veré en cuatro años. Usted va a ser un gran presidente algún día’. Le pregunté: ‘¿Le importaría decirme, ya sabe, por qué?’ Y él respondió algo que nunca olvidé, que en efecto: Lamentó el fracaso de Biden. Y vi que estaba atraído por la necesidad de un desempate. Y luego dijo: ‘Además, si pueden hacer eso a un expresidente, pueden hacer eso conmigo’. Y el asunto de la ‘guerra legal’ se volvió más evidente”.

“Así que no vi en esta última elección un Partido Republicano que estuviera adoptando un gran gobierno o una visión de retroceder de los compromisos de Estados Unidos en el escenario mundial o marginando el derecho a la vida. No vi eso viajando por todo el país y todavía no lo veo. Creo que hubo otros factores que le dieron al expresidente una ventaja decidida en la elección. Se lo había ganado. Lo había ganado. Y luego lo ganó en otoño. Pero no creo que el partido haya cambiado”.

P: Mencionó el funeral de Carter antes. Cuéntenos sobre la reacción de su esposa hacia los Trump ese día

(En el funeral, la ex segunda dama Karen Pence se negó a reconocer al entonces presidente electo o a estrechar la mano de Melania Trump —imágenes que terminaron volviéndose virales en línea).

Pence: “Mi esposa ama a su esposo. Y yo amo a mi esposa y tengo un gran respeto por ella. Y así —pero me ha conmovido mucho cuántas personas en todo el país nos han agradecido a ambos por ese día.

“Pero, nuevamente, quiero enfatizar, estamos mirando hacia adelante aquí. Saben, siempre pensé que el presidente iba a cambiar de opinión sobre la postura que tomó el 6 de enero. Si leen el final de mi libro, que me sentiría halagado si lo hicieran, leerán que en realidad nos separamos en términos muy amistosos, muy buenos. Pero en la primavera, cuando regresó a la retórica sobre cómo podría haber hecho algo que ni la Constitución ni la ley permitirían jamás a ningún vicepresidente, entonces decidí que era importante tomar caminos separados. Pero la esperanza es eterna. Y queremos ser una fuerza constructiva para la agenda conservadora. Creo que eso es bueno para el gobierno. Es bueno para el Congreso. Más importante aún, es bueno para Estados Unidos”.

