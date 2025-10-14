Milei dice a Trump que el problema de liquidez de la Argentina es consecuencia de "ataques políticos"

El presidente argentino, Javier Milei, afirmó este martes en la Casa Blanca que los problemas de liquidez que sufre Argentina en los mercados son "ataques políticos" de la oposición.

El respaldo financiero de Estados Unidos sirve para "superar este problema de liquidez que tenía Argentina como consecuencia de los ataques políticos que hemos sufrido por nuestros opositores, que no quieren que Argentina vuelva a abrazar las ideas de la libertad", dijo Milei durante una reunión de trabajo con el presidente Donald Trump.

El mandatario republicano elogió el trabajo de su aliado sudamericano y advirtió que el mecanismo de intercambio de divisas de 20.000 millones de dólares y la compra de pesos, que se anunció la semana pasada, dependerá de "quién gana las elecciones" legislativas el 26 de octubre en Argentina.

