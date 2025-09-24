Milei elogia a Trump en la ONU por tomar "decisiones difíciles" para evitar una "catástrofe"
El presidente de la Argentina, Javier Milei, elogió el miércoles ante la ONU a su homólogo de los Es
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente de Argentina, Javier Milei, elogió el miércoles ante la ONU a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, al destacar que ha tomado "decisiones difíciles" para evitar una "catástrofe global".
En "este momento histórico", Trump "entiende que debe hacer lo necesario, aunque a muchos no les guste, antes de que sea demasiado tarde", dijo Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
El mandatario argentino, que acaba de recibir un auxilio financiero del gobierno de Trump, destacó las políticas de su aliado estadounidense contra la inmigración ilegal y la "reestructuración, sin precedentes, de los términos del comercio internacional".
sa/ad
Otras noticias de Javier Milei
Más leídas de Estados Unidos
- 1
El millonario proyecto de Robert De Niro en el Caribe: así es el exclusivo resort y su relación con Lady Di
- 2
Nueva ley de Gavin Newsom en California: qué hacer si agentes del ICE aparecen con el rostro cubierto en una redada
- 3
En Florida: qué significa si una serpiente aparece en tu casa
- 4
Tiroteo en un centro de detención de inmigrantes en Dallas: hay “múltiples” víctimas