Milwaukee repite título divisional en Grandes Ligas y Mets siguen en caída libre

Los Cerveceros de Milwaukee aseguraron el domingo su tercer título divisional consecutivo en las Grandes Ligas de béisbol mientras los Mets de Nueva York se colocaron en grave riesgo de quedar fuera de los playoffs.

Milwaukee se puso en el bolsillo el liderato de la división Central de la Liga Nacional a pesar de su derrota 5x1 del domingo ante los Cardenales de San Luis, impulsados por un jonrón de dos carreras del panameño Iván Herrera.

Los únicos perseguidores de Milwaukee, los Cachorros de Chicago, perdieron también ante los Rojos de Cincinnati por 1x0 y no tienen forma de alcanzar el registro de 95-61 de los Cerveceros.

Milwaukee, que había sido el primer equipo en sacar boleto a la postemporada, ha concluido en el primer lugar de la división Central en cuatro de las últimas cinco temporadas.

"No es algo rutinario", advirtió el receptor venezolano William Contreras. "Este año es un poco diferente porque empezamos mal y nadie pensó que íbamos a tener el mejor récord de la liga. Esto es grandioso para nosotros y para el equipo".

La próxima semana, la última de la fase regular, Milwaukee intentará defender su primera posición general en Las Mayores, que otorga la ventaja de campo en todas las eliminatorias.

A tres victorias se encuentran los Filis de Filadelfia y a cinco los Azulejos de Toronto, que este domingo sacaron el primer billete a los playoffs de la Liga Americana.

La novena canadiense venció 8x5 a los Reales de Kansas City y tomaron una ventaja de dos victorias respecto a los Yankees de Nueva York en su objetivo de finalizar líderes de la división Este.

Los 'Bombarderos del Bronx', de su lado, no aflojaron tampoco el ritmo y vencieron 7x1 a los Orioles de Baltimore en un partido que se definió en la décima entrada con un Grand Slam de Ben Rice.

– Alerta de debacle en Queens –

En la otra acera de Nueva York, los Mets se metieron en un enorme lío al caer 3x2 frente a los Nacionales de Washington.

El equipo que dirige el venezolano Carlos Mendoza sumó su undécima derrota de los últimos 15 partidos y fue alcanzado por Cincinnati en la tercera plaza de comodines del Viejo Circuito.

De esta forma la novena de Queens ya no depende de sí mismo para avanzar a los playoffs ya que los Rojos tienen ventaja en el desempate en caso de terminar con el mismo registro.

Una eliminación prematura sería un enorme fiasco para unos Mets que dieron el gran golpe al inicio de temporada al hacerse con el agente libre más codiciado, Juan Soto, entregándole un contrato de US$765 millones por 15 años.

La estrella dominicana, que el viernes superó su récord de jonrones en una campaña al llegar a 42, sumó este domingo un hit y dos bases por bolas en sus dos turnos al bate.

El puertorriqueño Francisco Lindor conectó un cuadrangular que resultó insuficiente a los Mets.

"Todo se reduce a ganar", dijo Lindor.

“Nos hemos puesto en esta situación, así que tenemos que encontrar la manera de salir de ella... Tenemos que ganar partidos”.

gbv/ag