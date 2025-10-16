Ministro canadiense espera que G7 pueda reducir dependencia de tierras raras de China

El ministro canadiense de Finanzas se mostró optimista el jueves de que las naciones del G7 puedan "pasar de la dependencia a la resiliencia" frente al endurecimiento de los controles de exportación de tierras raras por parte de China.

En declaraciones a la AFP en Washington, el ministro Francois-Philippe Champagne dijo que las tierras raras fueron un tema clave en la reunión con los ministros del G7 el miércoles.

Los comentarios de Champagne a la AFP fueron al margen de las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde presidió el encuentro de los líderes financieros del G7.

"Alrededor de la mesa, tenemos todas las soluciones para abordar este problema, incluyendo Canadá, que posee minerales críticos", dijo.

China es el mayor productor mundial de tierras raras, esenciales para las industrias digital, automotriz, energética y armamentista.

Pekín impuso recientemente nuevos controles a la exportación de tecnologías y artículos relacionados con ellas.

Otros líderes del grupo —compuesto por Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos— también expresaron preocupaciones sobre los controles de tierras raras por parte de China.

El ministro de Finanzas de Japón, Katsunobu Kato, dijo anteriormente a periodistas en Washington que su país está "profundamente preocupado" por las extensas restricciones anunciadas por China, y pidió una respuesta unida del G7.

La ministra de Finanzas del Reino Unido, Rachel Reeves, criticó la medida de Pekín como una "decisión equivocada" que es peligrosa para la economía global.

Mientras tanto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, criticó el miércoles las acciones de China y señaló que su país no va a permitir "que un grupo de burócratas en Pekín intente gestionar las cadenas de suministro globales".

Trump, entre tanto, amenazó con imponer un arancel adicional del 100% a los bienes provenientes de China, una medida que nuevamente complicaría las cadenas de suministro.

