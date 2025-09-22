LA NACION

Ministro de Exteriores de Arabia Saudita insta a todos los países a reconocer el Estado de Palestina

Arabia Saudita instó el lunes a todos los países a tomar la misma "medida histórica" de reconocer el

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Ministro de Exteriores de Arabia Saudita insta a todos los países a reconocer el Estado de Palestina
Ministro de Exteriores de Arabia Saudita insta a todos los países a reconocer el Estado de PalestinaShutterstock

Arabia Saudita instó el lunes a todos los países a tomar la misma "medida histórica" de reconocer el Estado de Palestina tal como lo hizo formalmente Francia en una cumbre que ambos países copresiden en la ONU.

"Llamamos a otros países a tomar una medida histórica similar que tendrá un impacto importante para apoyar los esfuerzos hacia el establecimiento de la solución de dos Estados, lograr una paz total en Medio Oriente y encontrar una nueva realidad donde la región pueda disfrutar de paz, estabilidad y prosperidad", declaró el ministro de Asuntos Exteriores saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, desde el podio de las Naciones Unidas en Nueva York.

gw/sct/ksb/ad/val

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Qué significa el raro fenómeno lumínico que se vio en Puerto Rico: esto dijo la NASA
    1

    Qué significa el raro fenómeno lumínico que se vio en Puerto Rico: esto dijo la NASA

  2. Cómo conseguir la tarjeta FINABIEN en EE.UU. para enviar remesas sin pagar impuestos a México
    2

    Cómo conseguir la tarjeta FINABIEN en EE.UU. para enviar remesas sin pagar impuestos a México

  3. Eclipse solar desde Estados Unidos: hora y cómo mirar en vivo el fenómeno de este 21 de septiembre
    3

    Eclipse solar desde Estados Unidos: hora y cómo mirar en vivo el fenómeno de este 21 de septiembre

  4. Temblor en Berkeley y últimos sismos en California hoy lunes 22 de septiembre en EE.UU.
    4

    Temblor en Berkeley y últimos sismos en California hoy lunes 22 de septiembre en EE.UU.

Cargando banners ...