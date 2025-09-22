Ministro de Exteriores de Arabia Saudita insta a todos los países a reconocer el Estado de Palestina

Arabia Saudita instó el lunes a todos los países a tomar la misma "medida histórica" de reconocer el Estado de Palestina tal como lo hizo formalmente Francia en una cumbre que ambos países copresiden en la ONU.

"Llamamos a otros países a tomar una medida histórica similar que tendrá un impacto importante para apoyar los esfuerzos hacia el establecimiento de la solución de dos Estados, lograr una paz total en Medio Oriente y encontrar una nueva realidad donde la región pueda disfrutar de paz, estabilidad y prosperidad", declaró el ministro de Asuntos Exteriores saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, desde el podio de las Naciones Unidas en Nueva York.

gw/sct/ksb/ad/val